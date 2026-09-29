Le Cool FM chute 3-2 face au 3L pour clore la présaison

Le Cool FM de Saint-Georges a bouclé son calendrier préparatoire sur une défaite de 3-2 face au 3L de Rivière-du-Loup, vendredi, sur la route.

Le 3L a pris les devants tôt dans la rencontre. Tristan Pelletier a ouvert la marque à 7:31 de la première période, aidé de Samuel Plourde et David-Alexandre Coulombe. Rémy Anglehart a doublé l'avance en avantage numérique à 13:36, sur des passes de Patrick Coulombe et Kasey Kulczycki.

L'écart s'est creusé en deuxième période. Alexandre Ranger a porté la marque à 3-0 en avantage numérique dès 2:53, avec l'aide d'Olivier Garneau et Louick Marcotte.

Le Cool FM a répliqué à 10:14, William Leblanc inscrivant son cinquième but en supériorité numérique, sur des passes de Mathieu Gagnon et Anthony Poulin. Charles-Antoine Paiement a ramené les Beaucerons à un but à 12:51, aidé de William Leblanc, mais l'équipe n'a pu compléter la remontée.

Les hommes de Keven Cloutier amorceront maintenant la saison régulière vendredi 2 octobre, à 20h, sur la route contre le National de Québec. Le Cool FM disputera son match d'ouverture à domicile le lendemain, soit le samedi 3 octobre, à 19h30, à Saint-Georges.