Une défaite 3 à 2
Le Cool FM chute 3-2 face au 3L pour clore la présaison
Le Cool FM de Saint-Georges a bouclé son calendrier préparatoire sur une défaite de 3-2 face au 3L de Rivière-du-Loup, vendredi, sur la route.
Le 3L a pris les devants tôt dans la rencontre. Tristan Pelletier a ouvert la marque à 7:31 de la première période, aidé de Samuel Plourde et David-Alexandre Coulombe. Rémy Anglehart a doublé l'avance en avantage numérique à 13:36, sur des passes de Patrick Coulombe et Kasey Kulczycki.
L'écart s'est creusé en deuxième période. Alexandre Ranger a porté la marque à 3-0 en avantage numérique dès 2:53, avec l'aide d'Olivier Garneau et Louick Marcotte.
Le Cool FM a répliqué à 10:14, William Leblanc inscrivant son cinquième but en supériorité numérique, sur des passes de Mathieu Gagnon et Anthony Poulin. Charles-Antoine Paiement a ramené les Beaucerons à un but à 12:51, aidé de William Leblanc, mais l'équipe n'a pu compléter la remontée.
Les hommes de Keven Cloutier amorceront maintenant la saison régulière vendredi 2 octobre, à 20h, sur la route contre le National de Québec. Le Cool FM disputera son match d'ouverture à domicile le lendemain, soit le samedi 3 octobre, à 19h30, à Saint-Georges.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le Cool FM s'incline 5-2 devant le 3L à son match d'ouverture
Le Cool FM de Saint-Georges a raté son retour devant ses partisans, ce samedi 3 octobre, s'inclinant 5-2 face au 3L de Rivière-du-Loup lors de son match d'ouverture à domicile. Les visiteurs ont mis la main sur le match dès la première période. Cédrick Chagnon a ouvert la marque à 6:52, aidé de Mathieu Coderre-Gagnon et Louick Marcotte, ...LIRE LA SUITE
Les Condors hockey l'emportent 5-3 à Princeville
Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi sur leur lancée, ce vendredi soir, en disposant du Titan de Princeville par la marque de 5-3 sur la route. Le Titan a ouvert la marque tôt dans la rencontre. Alexis De Almeida a inscrit son cinquième but de la saison à 3:40 de la première période, aidé d'Olivier Boivin et Milan Duhamel. ...LIRE LA SUITE
Le Cool FM amorce sa saison avec une victoire de 5-3 à Québec
Le Cool FM de Saint-Georges a ouvert sa saison régulière du bon pied, ce vendredi soir, en disposant du National de Québec par la marque de 5-3 sur la route. Les Beaucerons ont pris les devants dès la première période. Mathieu Gagnon a ouvert la marque en désavantage numérique à 4:46, aidé d'Anthony Poulin et Charles Tremblay. Le Cool FM a ...LIRE LA SUITE