Cool FM: le capitaine Maxime Lacroix annonce sa retraite

Le capitaine du Cool FM de Saint-Georges, Maxime Lacroix, annonce qu’il prend sa retraite après cinq saisons avec l’organisation beauceronne.

Âgé de 39 ans, l’attaquant met fin à une longue carrière marquée par plusieurs championnats, un parcours professionnel en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’un passage important à Saint-Georges, où il aura notamment remporté la Coupe Verdure.

Avec le Cool FM, Maxime Lacroix a récolté 173 points en 154 matchs. Repêché au premier rang au total par l’équipe en 2020, il a rapidement pris une place importante dans le vestiaire et auprès des partisans.

À sa deuxième saison avec la formation beauceronne, il a contribué à ramener la Coupe Verdure à Saint-Georges. Son leadership, son expérience et son attitude lui ont ensuite valu le titre de capitaine pour ses deux dernières campagnes.

La saison 2024-2025 aura aussi été marquante pour lui, alors qu’il a remporté le trophée du joueur le plus utile de la Ligue nord-américaine de hockey.

Avant son arrivée à Saint-Georges, Maxime Lacroix avait déjà connu une carrière bien remplie. Il a notamment remporté la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec en 2006, avant d’être sélectionné en cinquième ronde par les Capitals de Washington lors du repêchage de la LNH la même année.

Il a ensuite évolué dans le hockey professionnel en Amérique du Nord, remportant deux championnats dans la ECHL, avant de poursuivre sa carrière en Europe. Après un passage au Danemark, il a joué en Angleterre, où il a remporté un championnat en 2013-2014, puis en France, principalement avec les Ducs d’Angers. Il a aussi représenté l’équipe nationale française en 2017.

C’est toutefois à Saint-Georges que Maxime Lacroix aura conclu son parcours de joueur.

Dans son message, l’organisation du Cool FM souligne autant ses performances sur la glace que son rôle de coéquipier et de rassembleur dans le vestiaire.

« Derrière le joueur, c’est surtout un coéquipier apprécié et un homme rassembleur que le vestiaire retiendra. Un modèle pour les plus jeunes, un coéquipier exemplaire et un joueur toujours prêt à sortir un mot pour faire rire », mentionne l’équipe.

Le Cool FM a tenu à remercier celui qu’on surnomme « Promax » pour ses cinq saisons passées à défendre les couleurs de Saint-Georges. Même s’il accroche ses patins, Maxime Lacroix demeurera bien occupé avec son entreprise Inspection Promax, spécialisée en inspection de bâtiments.

