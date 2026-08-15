Une première réussie pour le Triathlon de Saint-Georges

Le tout premier Triathlon de Saint-Georges a rassemblé 123 inscriptions, ce samedi 15 août, au parc Veilleux, dans le secteur ouest de la ville. L’événement servait notamment de troisième et dernier test pour le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027.

La journée a réuni des athlètes de différents niveaux, répartis dans quatre catégories. Selon les chiffres transmis, 70 participants en étaient à leur tout premier triathlon.

Pour Sheina Simoneau, directrice générale adjointe — Rayonnement, RH et mobilisation au comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 2027, le bilan est très positif. « On est vraiment satisfait, notamment de la collaboration avec la Ville de Saint-Georges, avec Triathlon Québec et avec près de 90 bénévoles », souligne-t-elle.

Au-delà de l’aspect sportif, l’un des moments forts de la journée aura été la portion natation dans la rivière Chaudière.

« Ce qui nous a marqués le plus, c’est l’appropriation de la rivière Chaudière. On voulait que les Beaucerons se réapproprient leur rivière. Voir les athlètes nager dans la rivière, avec les passerelles, les gens à l’île Pozer, sous ce beau soleil, c’est notre moment fort de la journée », confie Sheina Simoneau.

Les résultats

Dans la catégorie Initiation, destinée aux 16 ans et plus, 18 participants ont pris le départ. Juliette Lafrenière a terminé au premier rang, devant Eva Jacob et Coralie Trudel.

Chez les 12 à 15 ans, dans la catégorie Développement, cinq participants étaient inscrits. Eli Beauregard a remporté l’épreuve, suivi de Henrik Bolduc et Yoan Couture.

Le Triathlon Sprint a été la catégorie la plus populaire avec 85 participants. Nathan Pellerin a pris la première place, devant Alexandre Paré et Charles-Alexandre Gagnon.

Enfin, 14 équipes ont participé au Triathlon Sprint en équipe. La formation Gui et Anne-So Racing Team a terminé au premier rang, suivie de Team Gumby et Team Guérinisée.

En route vers 2027

Le comité organisateur entend maintenant poursuivre son travail au cours des prochains mois, notamment avec plusieurs activités de financement et le recrutement de « super bénévoles », qui auront des responsabilités importantes lors de l’événement de 2027.

Sheina Simoneau se dit également satisfaite de l’évolution du financement, qui se rapproche de l’objectif fixé.

Avec cette première édition, le comité organisateur souhaitait autant tester certains éléments logistiques que créer un événement accessible aux citoyens. La participation de nombreux débutants et la présence du public autour du parcours ont contribué à faire de cette journée un premier rendez-vous apprécié.

