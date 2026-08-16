En inscrivant un touché
Flag-Football: Anthony Auclair aide le Canada à se qualifier pour les Jeux
L’équipe nationale senior masculine de flag-football du Canada a officiellement obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, grâce à une victoire de 34 à 26 contre le Mexique lors du match pour la médaille de bronze des Championnats du monde de flag-football de l’IFAF 2026, ce dimanche 16 août en Allemagne.
Dans cette rencontre décisive, le Beauceron Anthony Auclair a joué un rôle important en inscrivant un touché en prolongation, permettant ainsi au Canada de demeurer dans la course. L’ancien joueur de la NFL fait partie de cette formation canadienne qui participera aux débuts olympiques de la discipline à Los Angeles.
Le Canada a dû travailler fort pour confirmer sa qualification. Après avoir tiré de l’arrière en début de rencontre, les Canadiens ont réussi à créer l’égalité 26 à 26 avant de pousser le match en prolongation.
C’est dans ce contexte qu’Anthony Auclair s’est illustré avec un touché important. La victoire canadienne a ensuite été confirmée par une interception de Guillaume Béland, qui a assuré au pays sa place aux prochains Jeux olympiques.
L’entraîneur-chef de l’équipe nationale senior masculine, Paul LaPolice, a salué le travail de son groupe après cette qualification. « Une qualification olympique n’arrive pas par hasard : elle est le résultat de beaucoup de travail et de dévouement. Je suis fier de la façon dont nos athlètes ont compétitionné lorsque ça comptait le plus », a-t-il déclaré.
Selon Football Canada, cette qualification représente l’aboutissement de plusieurs années de travail pour les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et organisations impliqués dans le développement du football au pays.
La directrice générale de Football Canada, Eva Havaris, a aussi souligné l’importance de ce moment, alors que les équipes nationales masculine et féminine du Canada ont toutes deux obtenu leur qualification pour Los Angeles 2028. « Voir nos équipes nationales masculine et féminine se qualifier pour les Jeux olympiques avant même les débuts de la discipline aux Jeux constitue un moment incroyable », a-t-elle mentionné.
Pour Anthony Auclair, cette qualification ajoute une nouvelle page à un parcours sportif déjà bien rempli. Après avoir porté les couleurs de la NFL, le Beauceron aura maintenant l’occasion de représenter le Canada sur la scène olympique en flag-football.
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