Un match parfait pour les Dragons football

Les Dragons juvéniles de la Polyvalente Saint-Georges recevaient le Graal du Collège Clarétain le vendredi 25 septembre.

L’équipe locale a rapidement pris les devants et n’a jamais regardé en arrière.

À la suite d’un botté court recouvré sur le botté d’envoi, Zachary Champagne a complété une passe de touché à Mathias Morin. Ce touché a été suivi d’un spectaculaire retour de botté de dégagement de Jayden Giguère St-Hilaire, qui a porté la marque à 14-0 en faveur des Dragons. Toujours sur une réception, Mathis Nadeau a inscrit le troisième touché du match. À la pause, la marque était de 31-0.

L’entraîneur-chef Carl Dallaire a profité de l’avance de son équipe pour effectuer plusieurs substitutions, tant à l’attaque qu’en défensive, permettant ainsi à plusieurs joueurs d’obtenir du temps de jeu. Coach Dallaire souligne d'ailleurs que ce type de match permet de mieux évaluer le personnel et que cette expérience pourrait s’avérer précieuse en cas de blessures à des positions clés.

Le match s’est finalement terminé par la marque de 40-0.

Il faut souligner le bon travail de Charles-Antoine Fortin, qui a su se démarquer tant à l’offensive que sur les unités spéciales tout au long de la rencontre. En défensive, Olivier Tanguay a une fois de plus fait payer les erreurs de l’adversaire en réussissant une interception et plusieurs plaqués percutants. L’autre larcin du match a été réalisé par la recrue Alexis Poulin, qui a connu une excellente performance en couverture de passe. Le meneur pour les plaqués a été Marc-Antoine Roy, une jeune recrue qui en était à son premier départ.

Cette semaine, les Dragons affronteront les Centaures de la Courvilloise. L’équipe championne de la saison 2025 est toujours invaincue et occupe le premier rang du classement. C’est donc un défi de taille qui attend les Dragons ce vendredi 2 octobre, alors qu’ils seront sur la route.