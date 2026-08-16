David Métivier et Pier-Olivier Boucher,
Baseball BCE repris par deux entraîneurs des Condors
Baseball BCE, un centre d’entraînement haute performance situé à Beauceville, est maintenant la propriété de David Métivier et Pier-Olivier Boucher, tous deux entraîneurs au sein du programme de baseball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.
L’acquisition, officielle depuis le 1er août, est présentée comme une nouvelle étape dans le développement du baseball en Beauce. Le centre offre notamment des cours privés et semi-privés, en plus de disposer de quatre cages de frappe intérieures.
Dans une publication partagée sur la page des Condors Baseball, les nouveaux propriétaires expliquent vouloir offrir aux jeunes joueurs de la région un environnement de développement de qualité, tout en créant une continuité vers le niveau collégial. « Notre objectif est simple, offrir aux jeunes joueurs de la région un environnement de développement de qualité, créer une véritable continuité vers le niveau collégial et leur permettre de viser les plus hauts niveaux du baseball, notamment aux États-Unis », peut-on lire dans le message.
Les nouveaux propriétaires souhaitent aussi renforcer le lien entre Baseball BCE et le programme des Condors. L’objectif est d’offrir aux joueurs un accès à des installations de calibre professionnel, avec une grande disponibilité pour leur permettre de s’entraîner et de progresser.
L'importance de bien préparer la relève
Baseball BCE veut devenir un lieu où les jeunes pourront développer les habitudes, la discipline, les compétences et la confiance nécessaires pour poursuivre leur parcours sportif.
L’offre comprend notamment des cours privés, semi-privés et de groupe, en plus d’un accompagnement lié aux programmes de baseball des Faucons de la Polyvalente Saint-François et des Lynx de l’École Jésus-Marie.
Au-delà des installations, David Métivier et Pier-Olivier Boucher insistent sur l’importance du lien créé entre les entraîneurs, les jeunes joueurs et leurs familles.
« Notre implication ne s’arrête pas lorsque l’entraînement se termine », mentionnent-ils, en évoquant les échanges avec les joueurs après les matchs, leur présence sur les terrains durant l’été et leur implication auprès des familles.
Les nouveaux propriétaires ont également remercié Julie Poulin, Jean-François Poulin et Guillaume Pouliot, qui étaient associés à Baseball BCE au cours des dernières années. « Baseball BCE n’aurait pas pu devenir ce qu’il est aujourd’hui sans leur implication, leur vision et les bases solides qu’ils ont mises en place », soulignent-ils.
Avec cette acquisition, David Métivier et Pier-Olivier Boucher veulent poursuivre le travail déjà amorcé, tout en développant leur propre vision pour les prochaines années. Ils souhaitent notamment que les jeunes joueurs de la région puissent avoir accès à un encadrement de haut niveau sans devoir quitter la Beauce.
« Nous voulons que les jeunes de la région sachent qu’ils n’ont pas besoin de quitter la Beauce pour commencer à se développer à un haut niveau », concluent-ils.
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