Avec deux victoires en trois matchs
Rosalie Breton remporte la série de rivalité avec le Canada
La hockeyeuse Rosalie Breton, originaire de Saint-Bernard, faisait partie de l’équipe nationale féminine de développement du Canada qui a remporté sa série de rivalité face aux États-Unis.
Les trois rencontres étaient disputées les 12, 13 et 15 août à Richmond, en Colombie-Britannique. Le Canada a remporté les deux premiers matchs avant de s’incliner lors du troisième duel, ce qui lui a permis de mettre la main sur la série.
Le premier affrontement s’est conclu par une victoire de 1 à 0 du Canada. Rosalie Tremblay a inscrit le seul but de la rencontre en avantage numérique en deuxième période, avec l’aide de Claire Murdoch.
Le lendemain, les Canadiennes ont signé une deuxième victoire, cette fois en tirs de barrage. Abby Stonehouse avait ouvert la marque en première période, avant que les Américaines ne répliquent en troisième. Le Canada a finalement eu le dessus lors de la fusillade grâce aux réussites de Chloe Primerano et Caitlin Kraemer.
Les États-Unis ont toutefois évité le balayage lors du troisième match avec une victoire de 5 à 2. Le Canada a notamment obtenu des buts de Claire Murdoch et Éloïse Caron, mais les Américaines ont profité de leurs avantages numériques pour prendre le contrôle de la rencontre.
Malgré cette défaite en conclusion, Rosalie Breton et ses coéquipières terminent donc cette série de rivalité avec une fiche de deux victoires en trois matchs.
La Beauceronne poursuit ainsi son parcours avec le programme national canadien, elle qui continue de s’imposer parmi les jeunes hockeyeuses à surveiller au pays.
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