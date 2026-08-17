Le passage de la série Granite Pro Stock couronné de succès

La vitesse atteinte en piste des bolides et la crème des pilotes présente sur le bitume de Vallée-Jonction a offert un mélange parfait pour des courses enlevantes, samedi à l'Autodrome Chaudière.

Du côté de la série Granite Pro Stock, le programme débutait avec les contre-la-montre, formule toujours adorée des spectateurs.

Après un long suspense, c’est finalement Joey Polewarczyk (No 97), de Hudson au New Hampshire, qui a enregistré le temps le plus rapide en piste, devant Alexendre Fireball Tardif (No 21Qc), Alex Labbé (No 21L), Jeremy Sorel (No 7M) et Evan Beaulieu (No 56). Au départ de l’épreuve de 150 tours, Labbé a dû retraiter dans les puits pour régulariser une pièce sur la carrosserie afin de ne pas risquer d’être pénalisé

La finale s'est déroulée à un rythme effréné, avec des batailles tout le long du parcours. Fireball Tardif mena presque l’entièreté des 150 tours mais ce n’est pas sans avoir Jimmy Renfrew jr (No 00) bien collé dans son collimateur en tout temps. Renfrew ravit la pole position à Tardif vers le 125e tour. C’est donc Jimmy Renfrew qui a remporté la cagnotte de 10 000 $ US, suivi d'Alexendre Tardif et Alex Labbé. Le top 5 est complété avec Evan Beaulieu et de Jeremy Sorel.

Nascar Sportsman

La division Nascar Sportsman était présentée avec 16 voitures en piste pour prendre part à la finale de 100 tours.

Les séances de qualifications furent remportées par Sylvain Labbé (No 40) et Anthony Lessard (No 192). En ce qui a trait à la finale, le départ a été lancé par Rock Hamel (No 09) et Labbé. C’est ce dernier qui mena la troupe jusqu’au 20e tour où Lessard prit le contrôle de l’épreuve jusqu’à son passage sous le damier. De belles batailles en piste se sont déroulées, dont notamment entre les recrues Félix St-Pierre (No 93) et Jacob Laliberté (No 38 ). Notons également la belle remontée d’une autre recrue, Alexis Cliche (No 98).

(N.D.L.R. — Au moment de publier cet article, les résultats de cette course étaient non officiels en raison d'une inspection des véhicules après finale. La victoire serait décernée à Anthony Lessard no.192, suivi de Sylvain Labbé no.40 en deuxième position et Alexis Cliche no.98 en troisième position. Le top 5 serait clôturé de Pier-Luc Côté no.55 et Félix St-Pierre no.93.)

Nascar Vintage

La division Vintage a offert toute une prestation aux spectateurs présents. C’est sous la définition de leur bolide c’est-à-dire, robuste et singulière, que les pilotes ont empoigné leur volant pour entamer leur journée.

Celle-ci débutait avec les séances de qualifications et c’est Samuel Bernard (No 35) et Claude Goupil (No 71) qui ont mis la main sur de précieux points. Cette journée se voulait également être un hommage à Langis Caron, qui a bien longtemps piloté la voiture portant le numéro 35.On a permis à ce dernier de faire quelques tours sur la piste de Vallée-Jonction.

En ce qui a trait à la finale, ce sont Samuel Bernard et Claude Goupil qui donnèrent le départ. Une finale relevée où les 16 pilotes ont tout donné en piste. C’est Bernard qui mena l’épreuve jusqu’au 31e tour où Étienne Hamel (No 24) prit les choses en mains. Malheureusement pour ces deux derniers, un incident au 39e tour les relégua à l’arrière du peloton.

Les spectateurs ont été rivés sur le bout de leur siège du début à la fin du 50 tours. C’est finalement, François Becksted (No 19) qui a remporté les grands honneurs. Le podium a été complété par Chloé Grondin (No 32) et Alexandre Tessier Allard (No 34).

Nascar Sport Compact Développement

La relève du stock car était bien présente en piste avec 16 voitures. La division Nascar Sport Compact Développement sait bien rehausser la qualité d’une journée avec beaucoup de jeunes talents émergents.

Le groupe était scindé en deux pour les séances de qualification. Ce sont Mathias Busque (No 76) et Olivier Racine (No 21) qui ont mis la main sur de précieux points. Les 16 pilotes ainsi rassemblés pour la finale de 40 tours, Busque et Alex Cimon (No 17) qui lancèrent l’épreuve. Rapidement, Hugo Poirier (No 78 jr )sait tirer profit d’une occasion et prend le contrôle de l’épreuve jusqu’à ce qu'Olivier Racine ne la lui prenne, au 16e tour. Ce dernier demeurera à ce rang jusqu’à son passage sous le quadrillé. Nous retrouvons, au 2e rang, Zavier Hallé-Cloutier (No 5) qui a fait une belle remontée, suivi de Mathias Busque. Le top 5 est clôturé de Hugo Poirier et Guillaume Fortin (No 40).

Légendes modifiées

C’était l’avant-dernière tranche du Championnat Les 5 étoiles Mac Rod Shop et les pilotes présents avaient bien en tête d’aller récolter un maximum de points.

En séances de qualification, ce sont Jean-François Lessard (No 47) et Gabriel Jeannotte (No 49) qui les remportent respectivement. Réunis en un seul et même groupe, ils prennent alors part à une finale de 50 tours. Jeannotte poursuit sa lancée et remporte l’épreuve. Il est suivi de son plus proche aspirant au titre, Jean-François Lessard, suivi d'Éric Boisclair (No 32). Le top 5 est complété par Keven Jobin (No 41) et de Matis Labbé (No 40).

Source: Sonia Godbout, relationniste