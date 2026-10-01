Face aux Albatros du Collège Notre-Dame
Hockey: importante victoire des Chevaliers de Lévis
C’est un match du mercredi soir qui attendait les Chevaliers alors que les Albatros du Collège Notre-Dame étaient l’équipe hôte vêtue de gilets blancs. Léo Bélanger était le cerbère louperivois, tandis que Guillaume Dumais gardait le filet des gilets noirs.
Rapidement, ce sont les oiseaux qui ont sonné la charge au premier engagement avec le filet d’Étienne Pigeon. Les deux formations se sont ensuite étudiées, mais ce sont les Albatros qui sont ressortis en tête au chapitre des tir avec 13 lancers contre seulement 8 pour les Chevaliers. Cela n'a toutefois pas empêché les locaux de niveler la marque grâce aux efforts combinés de Bélanger et Morissette, permettant à Joseph Vachon d'inscrire son 3ᵉ but de la campagne.
Depuis le début de la saison, les débuts de période sont ardus pour les Lévisiens. Le joueur originaire de la Beauce, Hugo Bergeron, a profité de la situation pour redonner l’avance aux siens. Plus tard, Joseph Morissette a complété la combinaison préparée par Cloutier et Vachon pour déjouer Bélanger d’un savant tir gauche-droite : 2-2 après 40 minutes de jeu.
Le troisième et dernier tiers a été l’affaire des Chevaliers, menés par Yehor Pyshalko qui s'est enlevé un singe des épaules en inscrivant son premier but dans la ligue M18 AAA. Le natif d’Ukraine a déjoué Bélanger entre les jambières. Le vent dans les voiles, Lévis a enchaîné avec deux buts supplémentaires signés Malek Bélanger, ses 5ᵉ et 6ᵉ de la campagne. Sur le cinquième but, Bélanger peut remercier Justin Cloutier, qui lui a servi une passe digne des ligues majeures.
Marque finale : 5-2 Lévis
Le prochain match aura lieu le mercredi 2 octobre à compter de 19 h au Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures, alors que les Chevaliers visiteront le Blizzard du Séminaire Saint-François.
Les trois étoiles RDS:
1ʳᵉ étoile: Joseph Morissette (Chevaliers)
2ᵉ étoile: Justin Cloutier (Chevaliers)
3ᵉ étoile: William Côté (Chevaliers)
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