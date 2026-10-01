Les Hunters de Saint-Prosper amorcent leur saison avec du sang neuf

Les Hunters de Saint-Prosper donneront le coup d'envoi de leur saison 2026-2027 ce vendredi 2 octobre, à 20 h 30, en recevant le club de Saint-Jean-Port-Joli au Centre récréatif Desjardins.

Plusieurs nouveaux visages se grefferont à la formation beauceronne après un été marqué par des changements organisationnels et des transactions majeures.

Le directeur général Bobby Poulin a procédé à plusieurs changements derrière le banc, notamment en nommant Stéphane Poulin entraîneur-chef par intérim. Celui-ci retrouvera des joueurs qu'il a déjà dirigés avec le Junior AA de Saint-Georges, dont Bryan Lemieux, Nickolas Morin et Cédric Poulin. L'équipe pourra aussi compter sur le retour de plusieurs vétérans, dont le gardien Léo Deblois, Alex Roy, Sasha Roy-Lalonde et Darius Gibson.

Deux choix de première ronde acquis

Bobby Poulin s'est aussi montré actif sur le marché des transactions, mettant la main sur deux choix de première ronde en vue du prochain repêchage. Dans une première transaction avec Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters ont obtenu Nicolas Lamontagne, Gabriel Martineau, Charles St-Onge ainsi qu'un choix de première ronde en 2027, cédant en retour les droits sur Nicolas Lamarre, Samuel Landry, Tristan Groleau et un choix de deuxième ronde.

Dans une seconde transaction, les droits sur Gabriel Martineau et Charles St-Onge, accompagnés d'un choix de quatrième ronde, ont été envoyés à Lotbinière contre Jacob Charbonneau, Cédric Beaudoin et un choix de première ronde.

« Avec ces choix, on veut assurer l'avenir de l'équipe et se donner les moyens d'attirer de jeunes joueurs qui voudront éventuellement se greffer aux Hunters », explique Bobby Poulin.

L'équipe mise aussi sur du renfort immédiat. Le gardien Charles-Antoine Julien, un colosse de 6 pieds 4 pouces, arrive avec une expérience au niveau collégial Division 1 et dans l'Eastern Hockey League américaine. Le centre suisse Édouard Margairaz, 25 ans, se joint également aux Hunters après des passages dans la Ligue Élite U20 et la SKY Swiss League.

Le choix de première ronde de 2026, Christophe Gagné, 22 ans, intégrera aussi la formation après une saison de 30 points avec le Junior AA de Lotbinière. À la ligne bleue, Wyatt Beaudoin, 22 ans, retrouvera Stéphane Poulin, sous les ordres de qui il a évolué la saison dernière, tout comme Nathan Delarosbil, 22 ans, sélectionné au dernier repêchage après un passage chez les Dogs de Beauce-Centre.

Le vétéran Antoine Veilleux arrive quant à lui du DLC de La Guadeloupe, où il retrouvera également Stéphane Poulin. Alexandre Rondeau complétera le groupe de défenseurs avec son expérience au niveau universitaire américain et dans la Ligue Senior AAA.