Philippe Poulin participe à la course à pied la plus spectaculaire au monde

Le Beaucevillois Philippe Poulin participera, ce samedi 22 août, à ce qui est considéré comme la course à pied la plus spectaculaire au monde.

En effet, l'athlète de 23 ans sera parmi les quelques 350 inscrits à l'épreuve de skyrunning (course en montagne) appelée Trofeo Kima, qui sera disputée à Val Masino, dans les Alpes italiennes.

Le parcours en est un de 52 kilomètres, comptant plus de 4 200 mètres en dénivellation, avec sept passages de cols au-dessus de 2 500 m, et une altitude maximale à près de 3 000 mètres. De la moraine, des champs de neige et des crêtes apparentes sont présents tout au long de la piste qui, aux points clés, est équipée de cordes et de chaînes fixes pour la sécurité des coureurs. Ces derniers doivent même porter un casque dans une section du parcours pour se protéger !a tête en cas de chute!

« J'ai bien hâte d'essayer ça », a partagé d'un ton placide le principal intéressé depuis sa chambre d'hôtel en Italie, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Il se retrouve à cette compétition, où une trentaine de pays sont représentés, parce qu'il a remporté l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running, en octobre dernier. Sa première place s'est traduite par ce prix de participation à la course italienne.

En préparation, il s'est tapé deux courses le mois dernier. D'abord le Québec Mega Trail, où il a terminé 3e du parcours de 135 km. Ensuite, il a remporté l'Ultra trail du Mont Gosford d'une distance de 80 km.

La semaine dernière, il est allé s'entraîner dans les White Mountains du New-Hampshire, avant de s'envoler pour la péninsule italienne.

En novembre, on devrait le retrouver au 4e Beaver's Ultra 24 h, qui aura lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. « Oui, j'y serais sûrement mais je ne suis pas encore inscrit! », a-t-il lancé en boutade.