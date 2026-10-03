LNAH
Le Cool FM amorce sa saison avec une victoire de 5-3 à Québec
Le Cool FM de Saint-Georges a ouvert sa saison régulière du bon pied, ce vendredi soir, en disposant du National de Québec par la marque de 5-3 sur la route.
Les Beaucerons ont pris les devants dès la première période. Mathieu Gagnon a ouvert la marque en désavantage numérique à 4:46, aidé d'Anthony Poulin et Charles Tremblay.
Le Cool FM a ensuite creusé l'écart en deuxième période. Dylan Labbé a doublé l'avance en avantage numérique dès 0:36, sur des passes de Charles-Antoine Paiement et Jason Lavallee. Michaël Rhéaume a porté la marque à 3-0 à 12:55, aidé d'Anthony Lavoie et Olivier Caouette, avant que William Leblanc n'ajoute un quatrième but en avantage numérique à 15:28, sur des aides de Jason Lavallee et Michaël Rhéaume.
Le National a amorcé sa remontée en troisième période. Jonathan Joannette a réduit l'écart à 4:25, puis Marc-André Tourigny a ramené son équipe à deux buts à 16:26. Allan Caron a toutefois redonné un coussin de trois buts au Cool FM à 18:52, dans un filet désert, avant que Charles-William Gagné ne referme le pointage à 5-3 à 19:10.
Le gardien Sébastien Auger a mérité les honneurs de la première étoile du match, devant Michaël Rhéaume et Jonathan Joannette (Québec), respectivement deuxième et troisième étoiles.
Les hommes de Keven Cloutier disputeront leur match d'ouverture à domicile ce soir, à 19h30, à Saint-Georges, face au 3L de Rivière-du-Loup.
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