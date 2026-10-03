Les Condors hockey l'emportent 5-3 à Princeville

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi sur leur lancée, ce vendredi soir, en disposant du Titan de Princeville par la marque de 5-3 sur la route.

Le Titan a ouvert la marque tôt dans la rencontre. Alexis De Almeida a inscrit son cinquième but de la saison à 3:40 de la première période, aidé d'Olivier Boivin et Milan Duhamel.

Les Condors ont répliqué en avantage numérique, Justin Breton égalant la marque à 13:43 grâce à des passes de Maxime Lambert et Emerik Paris, son neuvième but de la campagne.

Les Beaucerons ont pris les devants en deuxième période. Élie Champagne a redonné l'avance aux siens dès 2:19, aidé de Logan Poulin. Anthony Breton a ajouté un troisième but à 14:38, sur des passes d'Emerik Paris et Maxime Lambert, avant que Nicolas Blanchette ne réplique en avantage numérique à 19:46 pour ramener le Titan à un but.

Les Condors ont fermé la porte en troisième période. Olivier Boutin a porté la marque à 4-2 à 7:44 grâce à des aides de Yan Riviere et Lucas Morin. Christopher St-Hilaire a ajouté son cinquième but de la saison à 15:13, sur des passes d'Emerik Paris et Jonathan St-Hilaire. Alexis De Almeida a complété son doublé à 17:21 pour le Titan, mais l'écart était déjà trop important.

Les Condors enchaîneront ce samedi soir à Montréal, dès 19h30, face aux Rangers.