Dekhockey: un franc succès pour la première saison des Jarrets Noirs

La concession des Jarrets Noirs du Dekhockey Saint-Georges a connu un franc succès pour sa toute première saison au Circuit relève.

Cette toute nouvelle ligue réunit neuf concessions de partout à travers la province et comprend cinq catégories (M9, M11, M13, M15 et M18). Elle a été mise en place par des passionnés, dont Michael Gilbert, propriétaire du Dek St-Georges. « On l’a lancé conjointement avec d'autres centres de dek hockey au Québec pour les enfants et les adolescents », a-t-il expliqué en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les équipes s’affrontaient certains samedi tout au long de l’été. Puis, en fin de semaine passée, se tenaient les finales à Saint-Eustache. « Nos équipes ont très bien performé. On en a trois sur cinq qui sont champions provinciaux! »

C'est la première année que la ligue existe, mais son histoire va se poursuivre dès l’été prochain sans aucun doute. Durant l’hiver, l’organisation va travailler à accueillir de nouvelles concessions dans la ligue. « Il y a déjà beaucoup de discussions sur la table avec les autres centres. C'est sûr qu'on va travailler pour développer ça dans le courant de l'hiver. Le circuit va revenir durant l'été prochain, assurément. »

Nommé concession de l'année au Québec

L’organisation beauceronne a également été nommée Concession de l’année au Québec, à égalité avec l’Armada de Lanaudière. « Nos joueurs ont travaillé très fort pour ça, autant durant la saison régulière que lors des séries à Saint-Eustache la semaine passée », a souligné le propriétaire.

