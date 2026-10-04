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Le Cool FM s'incline 5-2 devant le 3L à son match d'ouverture

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Photo: Véro Photos

Le Cool FM de Saint-Georges a raté son retour devant ses partisans, ce samedi 3 octobre, s'inclinant 5-2 face au 3L de Rivière-du-Loup lors de son match d'ouverture à domicile.

Les visiteurs ont mis la main sur le match dès la première période. Cédrick Chagnon a ouvert la marque à 6:52, aidé de Mathieu Coderre-Gagnon et Louick Marcotte, avant de récidiver à 13:00 sur des passes de Cédric Desruisseaux et Louick Marcotte.

Le Cool FM a ainsi quitté la patinoire en retard 2-0 après vingt minutes.

Les Beaucerons se sont réveillés en deuxième période. Charles-Antoine Paiement a inscrit son premier but de la saison à 6:33, avec l'aide de William Leblanc et Jason Lavallee. Leblanc a ensuite procuré l'égalité en avantage numérique à 16:09, son deuxième filet de la campagne, sur des passes de Julien Tessier et Charles Tremblay. Les deux équipes sont retournées au vestiaire à 2-2.

Le troisième vingt a toutefois tourné à l'avantage du 3L. Cédrick Chagnon a complété son tour du chapeau dès 1:42, aidé de Cédric Desruisseaux et Louick Marcotte, pour redonner les devants aux siens.

Jason Imbeault a ensuite porté la marque à 4-2 à 10:57, sur des passes de Ludovic Soucy et Olivier Garneau. Yanick Riendeau a scellé l'issue du match à 19:21 dans un filet désert, avec une mention d'aide d'Olivier Roy.

Le Cool FM présente maintenant une fiche de une victoire et une défaite en saison régulière. Les partisans pourront retrouver leur équipe vendredi 9 octobre, à 20h, à Saint-Georges, alors que le Cool FM recevra son voisin de Thetford Mines.

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