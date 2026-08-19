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Sports et loisirs

Membre du club de Saint-Georges

Golf junior: Noah Fecteau est champion provincial

Golf junior: Noah Fecteau est champion provincial
Photo: Tirée de Facebook Golf Québec

Le jeune golfeur de Saint-Georges, Noah Fecteau, vient de remporter le Championnat provincial junior en partie par trous (Match Play) de Golf Québec. 

En grande finale, après trois jours de duels sur le parcours du Club de golf Knowlton, il s’est imposé 3 et 2 face à Mikael Coupal, du Mont Saint-Hilaire, pour mettre la main sur le trophée.

Chez les filles, Gracelyn Xiao (Club Rivermead d'Aylmer) a conservé son titre.

« Cette victoire vient ajouter un autre fait d’armes à une saison 2026 exceptionnelle pour Noah, qui continue de faire rayonner les couleurs du Club de Golf St-Georges sur la scène provinciale. Nous sommes extrêmement fiers de voir l’un de nos juniors connaître autant de succès et poursuivre sa progression », ont écrit les dirigeants du club sur la page Facebook de l'organisation.

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