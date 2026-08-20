Les Condors amorcent leur calendrier préparatoire avec une victoire

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont lancé leur calendrier préparatoire de belle façon, ce mercredi soir, en signant une victoire de 4 à 2 sur la route face au Titan de Princeville. Après avoir tiré de l'arrière à deux reprises, la formation beauceronne a inscrit les trois derniers buts de la rencontre pour renverser la vapeur.

Le Titan a été le premier à s'inscrire au pointage à 14:49 en première période. Eliot Arseneault a trouvé le fond du filet sur une passe d'Isaac Lacerte.

Les Condors n'ont toutefois mis que quelques minutes à répliquer. À 17:59, Charles-Albert Pouliot a marqué son premier but du calendrier préparatoire, avec l'aide de Maxime Lambert, pour ramener les deux équipes à égalité.

Princeville a néanmoins repris les devants avant de retraiter au vestiaire. À 19:18, Tristan Francoeur a fait 2 à 1, aidé d'Elliot Hudon et Louis-Félix Aubry.

La troupe beauceronne a dû attendre la deuxième moitié de la période médiane avant de créer de nouveau l'égalité. À 16:29, Maxime Lambert a inscrit son premier but de la pré-saison, avec la complicité de Charles-Albert Pouliot et Olivier Boutin.

C'est finalement en troisième période que les Condors ont pris les commandes de la rencontre pour la première fois.

À 15:29, Olivier Boutin a donné une avance de 3 à 2 aux siens grâce à un but préparé par Pouliot. Mathis Ducamp a ensuite confirmé la victoire avec un but dans un filet désert à 19:05.

Charles-Albert Pouliot s'est ainsi particulièrement illustré dans cette première sortie préparatoire avec trois points, soit un but et deux passes. Maxime Lambert a également connu une bonne soirée avec un but et une aide, tandis qu'Olivier Boutin a récolté deux points.

Un deuxième duel contre Princeville ce samedi

Les Condors auront rapidement l'occasion de poursuivre leur préparation devant leurs partisans. Ils accueilleront de nouveau le Titan de Princeville ce samedi 22 août, à 16 h 30, à l'aréna de Beauceville.

Deux rencontres face à l'Everest de la Côte-du-Sud compléteront ensuite le calendrier préparatoire : le samedi 29 août, à 16 h 30, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, puis le mercredi 2 septembre, à 19 h 30, à Montmagny.

La véritable saison débutera le 11 septembre à Longueuil face au Collège Français. Les amateurs beaucerons pourront ensuite retrouver les Condors à Saint-Georges pour leur match d'ouverture à domicile, le dimanche 13 septembre à 14 h, face au Titan de Princeville.

