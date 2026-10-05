Fin de semaine parfaite pour les Patriotes de la polyvalente Bélanger

Les équipes de football des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin ont connu une fin de semaine parfaite.

Patriotes juvéniles

C’était la présentation d’un programme triple ce samedi 3 octobre à la polyvalente Bélanger et les juvéniles recevaient la visite des Alérions du Collège François-de-Laval.

Les Patriotes ont pu compter sur une performance brillante de leur quart-arrière Zack Poulin et de sa cible favorite de la journée Raphaël Gagné. L'attaque aérienne a été dominante tout au long de la rencontre (Raphaël Gagné 3, Loukas Maheux 1, Thomas Bellegarde 1, Samuel Beaudoin 1).

La défensive a été intraitable tout au long du match. Tout les joueurs du groupe défensif ont contribué à contenir le quart-arrière adverse. Samuel Beaudoin a forcé un échappé de ballon lors de sa première présence en défensive en carrière.

Les Patriotes l'ont emporté par la marque de 48-10. Ils affronteront le Phénix de la polyvalente de La Pocatière à domicile samedi le 10 octobre à 12h30.

Patriotes cadets

Samedi après-midi, les Patriotes de la polyvalente Bélanger cadets recevaient l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie.

Les Patriotes ont débuté le match en force. La défensive a rapidement arrêté l'Embâcle en début de match dans leur territoire. Ensuite, l'offensive en a profité pour inscrire le premier touché du match. Le touché sera inscrit par le porteur de ballon d'Oldritche Nadeau sur une belle course d'une dizaine de verges. La défensive des Patriotes a résisté à une longue séquence de l'Embâcle pour finalement l'arrêter sur un 4e essaie. Pris dans son territoire, Oldritche Nadeau ne tarde pas à en rajouter en inscrivant son 2e touché sur une longue course de plus de 60 verges. En fin de 2e quart, la défensive des Patriotes inscrit un autre touché. Évoluant aussi à la position de secondeur, Oldritche Nadeau placé au bon endroit au bon moment effectue l'interception et la ramène pour un touché ce qui donne les devants 20-0 avec 1 minute et des poussières à faire au 2e quart. Malheuresement, les Patriotes connaissent un petit relâchement et encaisse un touché en fin de 2e quart qui changera l'allure du match.

Ce qui semblait être une domination, se transforme en remonté de l'Embâcle, ils inscrivent deux autres touchés au 3e quart pour prendre les devants 21-20. Au 4e quart les Patriotes connaissent des râtés offensivement, mais une séquence importante prend place. Le quart-arrière Marc-Olivier Quirion prend les choses en main en effectuant de superbes courses et des superbes passes en rejoignant ses receveurs Eliot Lachance, Olivier Maheux et Oldritche Nadeau qui était rendu receveur à ce moment du match. C'est d'ailleurs ce dernier qui inscrit son 4e touché du match, cette fois en captant la passe de son quart-arrière Marc-Olivier Quirion.

En défensive, les Patriotes ont dû une fois de plus s’ajuster avec énormément de blessures et la fatigue de plusieurs joueurs. Les joueurs de ligne offensive et défensive Kyle Leclerc et Alexandre Lavallée ont joué énormément en rendant la vie difficile à l'équipe adverse. Le joueur de ligne défensive Jarod Cliche a connu un très bon match en réalisant, un sac, quelques plaqués et surtout en provoquant un échappé important qui sera recouvré par la défensive à la fin du 4e quart. Enfin, le secondeur Loik Mathieu a aussi réalisé des plaqués importants. Le quart Quirion et le porteur Nadeau ont été de tous les combats dans cette brillante victoire des Patriotes 28 à 21.

Les Patriotes seront de retour sur le terrain le samedi 10 octobre à 9h30 en accueillant le Collège Mariste de Québec.

Première victoire de la saison pour les Patriotes atomes

Les Patriotes atomes ont signé leur première victoire de la saison, samedi dernier, en l’emportant 38 à 26 contre les Vikings de l’Aubier à la polyvalente Bélanger. Premiers à prendre le terrain dans le cadre d’un programme triple, les Patriotes ont connu un départ remarquable, terminant la première demie avec une avance de 30 à 6.

La deuxième demie s’est avérée plus difficile, notamment en raison de quelques blessures. Les joueurs ont toutefois gardé la tête haute et réalisé des jeux importants pour préserver leur avance et décrocher la victoire.

À l’offensive, William Roy Mathieu a inscrit deux touchés, tandis que William Roy et Jayce Boulet en ont ajouté un chacun. William Roy s’est également illustré en défensive en retournant une interception pour un touché.

Le travail de la ligne offensive a joué un rôle essentiel dans cette réussite. Les blocs de Jonathan Veilleux, James Poulin, Fredericke Gilbert et Madison Vigneault ont permis au quart-arrière Malik Poulin de réussir de belles passes et de réaliser d’importants gains au sol.

La défensive a aussi contribué à cette victoire grâce aux solides plaqués de Thomas Brasseur, de William Roy et de William Roy Mathieu. Contre le jeu aérien, François Céleste a réalisé une interception, tandis que Kélia Rodrigue et Jordan Boutin se sont démarqués avec des passes rabattues.

Les Patriotes tenteront de poursuivre sur cette lancée le dimanche 11 octobre à 10h30, alors qu’ils visiteront les Lynx de Saint-Anselme au terrain de l’OTJ.