Le soleil était au rendez-vous pour la fermeture de la saison à l'Autodrome Chaudière!

Ce samedi 3 octobre était une journée idéale pour terminer l’année à Vallée-Jonction. Quatre-vingt-seize pilotes se sont présentés le matin pour prendre part à l’Enduro ainsi que dix pilotes pour la dernière tranche de la Triple Couronne Féminine!



Formule différente cette fois puisque lors du dernier enduro, les pilotes avaient voté massivement pour avoir une séance de pratique avant l’épreuve finale. Déjà à ce moment, certains ont vu leur journée écourtée, d’autres ont procédé à des ajustements. Ce sont donc quatre-vingt-treize pilotes qui ont foulé le bitume de l’Autodrome Chaudière pour essayer de rester en piste durant l’intégralité de l’épreuve, pendant 200 tours.



La pole position a été pigée par Jérémy Poulin no.18 de Vallée-Jonction, un pilote évoluant en Nascar Sport Compact Senior. Ce dernier a donné le ton de l’épreuve durant les 16 premiers tours où il fût impliqué dans un accident à ce moment, le contraignant aux puits pour faire plusieurs réparations. Dès lors, c’est un autre pilote bien connu de notre piste, Olivier Racine no.221 de Saint-Georges et évoluant de son côté en Nascar Sport Compact Développement, qui prit le relais à la tête du peloton.

Un enduro étant un enduro, Racine fût lui aussi victime d’un accident vers le 104e tour qui relégua son bolide aux puits. Ce fût et encore une fois, un autre pilote de notre Autodrome, Eric Desponts no.51 de Saint-Anselme et évoluant en Nascar Sport Compact Senior qui fit de son mieux pour garder la pole position.

Malheureusement, c’est au 145e tour qu’il dû retraiter aux puits pour réparer certains bris. La tête du fort contingent fût attitrée à Samuel Lépine no.4 de Saint-Colomban qui demeura à cette position jusqu’à son passage sous le damier!



Le podium de l’Enduro est donc de Samuel Lépine no.4, suivi en 2e position de Simon Goupil no.10 de Lévis et de Raymond jr Potvin no.7 de St-Lin-Laurentides. Le top 5 est clôturé de Stephan Hamilton no.91 de Lévis et de Mathieu Latreille no.12 de Mirabel. Le meilleur résultat féminin est décerné à Samsarah Marchand no.20 de Grandes Piles.



Quant à la dernière tranche de la Triple Couronne Féminine les pilotes féminines ont offert toute qu’une prestation pour leur finale de 50 tours! Le départ fût lancé par Roséanne Gendron no.14 de La Patrie ainsi que Isa Demers no.6 de St-Gilles.



Dès lors une chaude rivalité s’installa entre les pilotes. Au 2e tour, Sandrine Labbé no.40L s’installa à la tête du peloton et ne regarda plus à l’arrière pour le restant l’épreuve. Cette dernière ayant une voiture soudée au sol!



La lutte à la 2e position fût quant à elle, très relevée entre Sara Loubier no.442 et Talia Cloutier no.40, 2 pilotes de terre battue! La position 4 fût aussi chaudement disputée entre Kathy Pelletier no.26 et Isa Demers no.6. Ce n’est pas peu dire que cette course fût la meilleure édition de la Triple Couronne Féminine!



C'est donc Sandrine Labbé no.40 de Saint-Joseph qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Sarah Loubier no.442 de St-Simon-Les-Mines et de Talia Cloutier no.40.



L’Autodrome Chaudière va revêtir son manteau d’hiver dès maintenant mais la saison 2027 est déjà en préparation et réserve plusieurs belles annonces.