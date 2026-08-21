Drone Expo Canada revient à Saint-Georges pour une deuxième édition « paquetée »

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Le plus gros événement dédié aux drones au Canada revient à Saint-Georges. Drone Expo Canada tiendra sa deuxième édition le samedi 29 août, derrière le Cégep Beauce-Appalaches, avec un objectif clair, qui est de démystifier une technologie qui, selon son fondateur Denis Breton, dépasse largement l'image qu'on lui connaît.

« C'est un événement, je dirais, pour ne pas prendre d'anglicisme, paqueté, paqueté de différentes informations concentrées. Je vous dirais que c'est le plus gros événement sur les drones au Canada présentement. Il n'existe aucun événement qui est aussi complet pour le domaine du drone », résume Denis Breton, fondateur de l'OBNL Drone Fan Québec, dont la mission est de faire connaître les drones sous tous leurs angles.

L'événement se décline en quatre volets. Du côté des exposants, entreprises de formation, de nettoyage d'édifices en hauteur, d'inspection et de services agricoles ou acéricoles viendront présenter leurs applications concrètes, dont des démonstrations en direct du drone agricole Agras T100, déjà utilisé par des acériculteurs beaucerons pour épandre de la chaux dans des érablières autrement inaccessibles à la machinerie.

Six conférences complètent l'offre, notamment celle du chef des incendies de Saint-Georges, qui expliquera comment son service tire profit des drones, et celle du responsable des unités volantes de la Sûreté du Québec. Un représentant de Transport Canada sera aussi sur place pour présenter le cadre réglementaire, puisque tout drone en vol est soumis aux mêmes règles qu'un avion.

S'ajoutent des démonstrations en vol, incluant un drone sous-marin, ainsi que la Coupe du Monde de Drones FPV Canada 2026, sanctionnée par MultiGP, qui réunira des pilotes d'élite du Canada, des États-Unis et de l'international sur un circuit conçu spécialement pour l'occasion. L'événement sera également le théâtre du lancement de Drone Network, un nouveau réseau national reliant pilotes certifiés et entreprises.

Un événement unique au Canada

Denis Breton en parle avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a construit l'événement de toutes pièces parce qu'il n'existait nulle part ailleurs. « Moi j'ai commencé à utiliser un drone pour m'amuser. J'ai vite fait le tour de le faire monter, de le faire avancer », raconte-t-il. Son premier projet l'a mené à survoler la rivière Chaudière, de Mégantic jusqu'au fleuve, en filmant chacune des municipalités traversées et en documentant leur population. Le succès de ces vidéos en ligne l'a laissé, dit-il, avec un manque : celui d'un réseau de passionnés.

« J'ai demandé ce qui existe comme événements qui me permettraient de rencontrer ces gens-là, et toutes les sources que j'ai consultées m'ont dit non, ça n'existe pas. Donc j'ai dit : si ça n'existe pas, on va le faire. » La première édition, l'an dernier, avait attiré environ 600 personnes en une seule journée.

Une partie importante de la mission de Drone Fan Québec consiste à clarifier ce que Denis Breton appelle une « zone grise » juridique, tant pour les pilotes que pour le public. Un drone en vol relève de la réglementation fédérale, au même titre qu'un avion. Il est donc interdit de l'abattre. « C'est pareil comme tirer un avion. On ne fait pas ça », insiste-t-il, rappelant qu'un pilote confronté à une objection doit plutôt atterrir son appareil pour en discuter.

L'enjeu n'est pas que théorique, Denis Breton cite le cas d'un petit drone récréatif qui a percuté, l'an dernier en Californie, un avion citerne québécois affecté à la lutte contre les incendies, causant 80 000 $ de dommages et clouant l'appareil au sol pendant trois jours durant lesquels il n'a pas pu intervenir sur des feux actifs.

Pour le grand public, sa règle demeure simple : « Sers-toi de ta tête. Fais pas quelque chose que tu voudrais pas qu'on fasse à ton égard. »

L'événement du 29 août s'adresse autant aux professionnels de l'agriculture, de l'inspection ou du génie civil qu'aux curieux et aux familles. L'admission est fixée à 20 $, gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

EnBeauce.com vous invite à visionner l'entrevue vidéo intégrale avec Denis Breton, fondateur de Drone Expo Canada ci-dessus, pour en savoir plus sur cette deuxième édition.