Les Jarrets Noirs peuvent passer en demi-finale ce soir

Les Jarrets Noirs de Beauce auront l’occasion de décrocher leur place en demi-finale ce soir, dès 20h, alors qu’ils recevront les Pirates du Haut-Saint-Charles au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

La formation beauceronne mène actuellement sa série quart de finale 2 à 1. Une victoire ce vendredi permettrait donc aux Jarrets Noirs d’éliminer les Pirates et de poursuivre leur parcours éliminatoire.

Les Pirates arriveront toutefois à Saint-Georges avec l’objectif de prolonger la série, eux qui ont remporté le dernier affrontement par la marque de 13 à 1, mardi, devant leurs partisans.

Les Jarrets Noirs tenteront donc de rebondir à domicile et de profiter de l’appui de leurs partisans pour mettre fin à la série.

L’équipe invite d’ailleurs les amateurs de baseball à remplir les estrades et à venir encourager la formation beauceronne dans ce match important.

Le match sera également diffusé en direct sur la page Facebook des Jarrets Noirs de Beauce.

