Une première victoire pour les Dragons

Les Dragons juvéniles ont remporté leur premier match de la saison par la marque de 14 à 7 contre les Lynx d’Alma. Les unités défensives des deux équipes ont été en mesure de contenir leur adversaire pendant la majeure partie de la rencontre.

Cela n’a toutefois pas empêché certains joueurs offensifs des Dragons de se démarquer.

Zachary Champagne a connu une solide performance en cumulant 171 verges par la passe, en plus de réussir deux passes de touché. Jacob Paquet a quant à lui été le joueur le plus utilisé à l’attaque chez les Dragons. Il a amassé un total de 115 verges d’attaque à lui seul. Jayden Giguère St-Hilaire et Charles-Antoine Fortin ont tous les deux inscrit un touché sur réception. L’unité défensive des Dragons a également livré une excellente performance.

Plusieurs joueurs se sont illustrés, notamment Olivier Tanguay, qui a réussi deux interceptions en plus de rabattre quatre passes adverses. Les secondeurs Olivier Carrier, Noa Tremblay et Noah Roy ont eux aussi connu un fort match. À eux trois, ils ont cumulé 17 plaqués, dont sept pour pertes, un sac du quart et deux passes rabattues.

L’équipe de Carl Dallaire peut donc être satisfaite de cette première sortie. Les Dragons souhaitent maintenant profiter de ce bon début de saison afin de poursuivre leur progression et de bâtir sur cette première victoire.

Les Dragons disputeront leur prochain match à l’étranger ce vendredi 11 septembre à 20h. Ils affronteront alors l’École secondaire des Sentiers.

