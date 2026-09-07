En tant qu'entraineure invitée
Emmy Fecteau viendra partager son expérience avec les Dragons - THF
L'attaquante beauceronne Emmy Fecteau, qui évolue avec les Sirens de New York dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), sera de passage auprès des joueuses du programme études-sport en hockey féminin de Saint-Georges au cours des prochaines semaines.
Avant d'entamer son prochain camp d'entraînement professionnel, la joueuse se joindra à l'équipe d'entraîneurs des Dragons - THF pour transmettre son expérience aux jeunes athlètes et au personnel d'entraîneurs, a annoncé l'organisation sur les réseaux sociaux.
« Pour nos jeunes athlètes, avoir la chance d'échanger avec une joueuse qui évolue au plus haut niveau du hockey féminin professionnel représente une source d'inspiration exceptionnelle », a fait valoir l'organisation, qui se dit fière de compter sur la présence d'Emmy Fecteau dans cette nouvelle aventure de l'équipe M15 D1 Relève.
La visite s'inscrit dans les activités du programme études-sport en hockey féminin, mis sur pied en partenariat avec l'École des deux rives et la Polyvalente de Saint-Georges.
Destiné aux athlètes de 12 à 17 ans, le programme offre un encadrement individuel bonifié sur les plans scolaire et sportif aux joueuses de l'équipe M15 D1 Relève.
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