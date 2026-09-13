Les Chevaliers obtiennent leur première victoire

Pier-Luc Giguère place Guillaume Dumais devant la cage, tandis que Zachary Deneault est son vis-à-vis. Désireux d'obtenir un premier gain cette saison, les Chevaliers voient leurs vétérans se lever dès le premier tiers.

Simon Delarosbil ouvre la marque avec son deuxième de la campagne, complétant un jeu préparé par Malek Bélanger et Ludovic Plante.

À mi-chemin du premier engagement, Axel Bolduc enfile son premier de la saison d'un tir de la ligne bleue, profitant du trafic devant le filet de Deneault. Après vingt minutes de jeu, Gatineau domine 11-10 au chapitre des lancers, mais Lévis mène 2-0.

Les spectateurs n'ont pas eu besoin de prendre un café pendant l'entracte pour se réveiller : six buts ont été inscrits au cours de la deuxième période. Justin Cloutier, le vétéran de trois saisons dans le circuit, inscrit son premier sous les couleurs de Lévis, sur des passes de Paradis et Marcoux. À 3:35, St-Denis marque le premier de l'Intrépide, lançant un festival d'offensives.

Du côté de Lévis, Éloi Aubin trouve le fond du filet et Justin Cloutier inscrit son deuxième de la rencontre. Pour l’Intrépide, Émile Doyon et Eli Lachance noircissent également la feuille de pointage. Après deux périodes, la marque est de 5-3 pour Lévis.

L’Intrépide ne s' avoue pas vaincu et réduit l'écart à 5-4 en début de troisième période grâce au filet de Mathis Leblanc-Taillefer, inscrit en avantage numérique. La défense de Lévis tient le coup et Malek Bélanger vient sécuriser la victoire dans un filet désert avec son troisième de la campagne, sur une passe de Simon Delarosbil. Ce dernier termine la partie avec une récolte d'un but et deux passes.

Marque finale : 6-4 Lévis

Le prochain match des Chevaliers aura lieu à domicile lors de la partie d’ouverture présentée par LKQ. La rencontre est prévue à 19 h 30 contre les Estacades de Trois-Rivières, à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS : 1ʳᵉ étoile : Axel Bolduc (Chevaliers) 2ᵉ étoile : Émile Doyon (Intrépide) 3ᵉ étoile : Justin Cloutier (Chevaliers)