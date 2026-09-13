Un franc succès pour la 8e édition du Triathlon du Lac-Poulin

Le décor enchanteur du Lac-Poulin a accueilli, ce samedi 12 septembre, la 8e édition du triathlon du même nom, réunissant plus de 200 participants de tous âges autour de trois épreuves, 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course.

Comme les années précédentes, l'ensemble des fonds amassés sera versé à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Cette année, les profits serviront spécifiquement à l'acquisition d'équipements médicaux pour la Maison Mathéo, un projet régional visant à créer un milieu de vie adapté pour les enfants et jeunes adultes autistes ou vivant avec une déficience intellectuelle ou physique nécessitant des soins constants. « Les efforts déployés par les athlètes lors de ce triathlon soutiennent une noble cause », a souligné Lynda Vaillancourt, directrice générale de la Fondation, qui a tenu à remercier les partenaires de cette 8e édition, ainsi que le comité organisateur mené par Marc-Olivier Roy et l'ensemble des bénévoles.

L'entreprise Tisseur agissait cette année à titre de président d'honneur de l'événement, représentée par son chef des opérations, Darren Bolduc, pour qui l'événement revêt une signification particulière. « C'est ici que j'ai participé à mon tout premier triathlon, en 2014. J'en garde d'excellents souvenirs, et je suis très heureux d'être encore ici cette année à titre de président d'honneur », a-t-il confié.

Les résultats

Le triathlon individuel, qui a réuni 69 concurrents, a été remporté par Charles-Alexandre Gagnon, en 1 h 10 min 54 s, devant Étienne Pelchat (1 h 11 min 18 s) et Thomas Paré-Bourque (1 h 11 min 53 s). Chez les femmes, Marie-Blanche Thibaudeau est montée sur la première marche du podium avec un temps de 1 h 23 min 5 s, suivie de Laurence Breton (1 h 24 min 51 s) et d'Émilie Pérusse Lachance (1 h 29 min 16 s).

Dans le triathlon en équipe, qui comptait 26 formations, l'équipe Turgeon-Brent l'a emporté en 1 h 5 min 36 s, devant l'équipe du Manoir du Quartier (1 h 23 min 10 s) et l'équipe Linteau-Boudreault-Adam (1 h 23 min 29 s).

Enfin, chez les 12 participants du duathlon solo, Jean-René Douin a terminé premier en 1 h 12 min 45 s, suivi de Maxime Lessard (1 h 13 min 30 s) et d'Olivier Desmeules-Roy (1 h 16 min 34 s). Chez les femmes, Kacy Quirion a complété l'épreuve en 1 h 30 min 38 s, devant Caroline Roy (1 h 40 min 37 s) et Marie-France Jolin (1 h 41 min 5 s).

Le montant total amassé pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin sera dévoilé ultérieurement.