Le Cool FM confirme le retour de Sacha Roy et Dylan Champagne

Le Cool FM de Saint-Georges a annoncé la signature de deux joueurs pour la saison 2026-2027 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), soit l'attaquant Dylan Champagne et le défenseur Sacha Roy, qui entameront tous deux leur troisième saison avec l'équipe.

Champagne, originaire de la Beauce, a inscrit 18 points depuis ses débuts dans la LNAH. Selon l'organisation, le joueur se distingue par sa polyvalence, capable d'évoluer autant dans des situations offensives que défensives, en plus de contribuer aux mises en jeu.

Le Cool FM souligne également sa disponibilité et son attitude au sein du groupe.

Du côté défensif, Sacha Roy, 27 ans, a disputé neuf matchs de saison régulière au cours des deux dernières années avec le Cool FM, en plus des séries éliminatoires. L'équipe le décrit comme un défenseur fiable dans sa zone, qui apporte une dose de robustesse au sein de la formation. Roy s'apprête maintenant à faire le saut dans la LNAH à temps plein.