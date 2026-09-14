Jeff Côté met la main sur la victoire du Bacon Bowl 300

Une foule gigantesque s’est déplacée à l’Autodrome Chaudière, ce samedi 12 septembre, rendant le spectacle en piste d’autant plus impressionnant. Les pilotes, toutes catégories confondues, ont offert une prestation à couper le souffle, de par leur talent, leur témérité et leur esprit de compétition. Et que dire de Dame Nature qui a gratifié la journée d’une température impeccable!

Après « une avarie » en séance de pratique, ils étaient finalement 28 voitures à prendre part au prestigieux Bacon Bowl 300, une présentation de Kenny U-Pull.

Le groupe ayant été scindé en 4 pelotons pour prendre part aux séances de qualifications, elles furent remportées par Hugo Paquet no.13, Cédric Lemay no.16, Dany Gariépy no.37 et Simon Roussin no.66. Ensuite rassemblée pour le premier segment de 151 tours, c’est Dany Trépanier no.19 qui lança le départ de la course avec Mathieu Kingsbury no.9 à ses côtés. Ce premier segment fût marqué par ces 2 derniers qui se sont offerts des “side-by-side” impeccable pour ravir la pole position.

Le deuxième segment de 149 tours a été repris avec un Trépanier qui a donné son 2e départ de la journée pour mener jusqu’au 240e tour où Jeff Côté no.51 lui ravit la première position jusqu’à son passage sous le damier. Il est à noter que Raphaël Lessard a tout tenté puisqu’à chaque neutralisation, il rentrait aux puits afin d’améliorer la voiture autant que possible. Ce qui fît qu’il dû repartir plusieurs fois à l’arrière du peloton et faire des remontées, tout de même, assez impressionnantes pour les spectateurs présents.

Jeff Côté no.51 monte donc sur la première marche du podium et signe sa première victoire de la saison 2026. Il est suivi en 2e position de Dany Trépanier no.19 et de Anthony Lessard no.192 en 3e position, qui de son côté signait son 2e départ dans cette catégorie! Le top 5 est clôturé de Pier-Luc Labbé no.25 et de Mathieu Kingsbury no.9.



Ils étaient 14 pilotes à fouler le bitume de l’Autodrome Chaudière pour prendre part à leur avant-dernière course de la saison en Nascar Vintage. Pour certains, les points étaient précieux puisque le classement dans cette catégorie était serré pour plusieurs positions. Mais débutons avec les séances de qualifications qui ont été remportées par Samuel Bernard no.35 au volant de sa Nova 1970 et Martin Lacombe no.03 qui lui pilote une Camaro 1979.

Les rutilants bolides tous rassemblés pour prendre part à leur finale de 50 tours, ce sont Bernard no.35 et Claude Goupil no.71 qui lancèrent le départ. C’est le numéro 35 qui mena une bonne partie du premier segment mais fût rattrapé par Carl Patry no.44. avant le jaune de mi-course. Lors de la relance, c’est Alexandre Tessier Allard no.34 au volant de sa Cougar 1970 qui prit les rênes du peloton jusqu’à son passage sous le damier. C’est Patry no.44 qui monte sur la 2e marche du podium, suivi de Chloé Grondin no.32. Le top 5 est clôturé de Martin Lacombe no.03 et de Samuel Bernard no.35.



Que dire de la finale de 40 tours de la division Nascar Sport Compact Senior, où 14 pilotes ont croisé le fer sur la piste de Vallée-Jonction! C’est Elliot Labbé-Pelletier no.110jr, recrue de cette division, qui lança le départ de la finale, lui qui avait également mis la main sur la victoire de la qualification de ce groupe, plus tôt dans la journée. Labbé-Pelletier no.110 jr guide le peloton durant les vingt premiers tours pendant que Sandrine Labbé no.40 résiste aux multiples assauts de ses compétiteurs. Au “yellow competition” c’est Eric Desponts no.51 qui s’est installé au premier rang mais il a eu fort à faire durant la relance alors que les pilotes tentaient le tout pour le tout afin de gagner une position ou ne pas en perdre une!

Finalement, c’est au tout dernier tour que Dale Côté no.59, sortit littéralement un lapin de son chapeau et mit la main sur la victoire. En deuxième position, on y retrouve Dale Darveau no.30 suivi de Eric Desponts no.51. Le top 5 est clôturé de Bobby Bureau no.28 et de Sandrine Labbé no.40. Nul doute que la division Senior en a mis plein la vue aux spectateurs!



Ils étaient 15 pilotes à s’être déplacés à Vallée-Jonction pour prendre part à leur avant dernière course de la saison en Nascar Sport Compact Développement. Divisés en 2 groupes pour les séances de qualifications, ce sont Olivier Racine no.21 et Romain Perronnet no.69 qui les remportent respectivement. Le peloton rassemblé pour la finale de 40 tours, elle fût lancée par Hugo Poirier no.78jr. Ce dernier prit les rênes du peloton jusqu’à la relance de la mi-course où Olivier Racine no.21 prit le contrôle du reste de l’épreuve jusqu’à son passage sous le damier. Encore une fois, de chaudes luttes se sont déroulées entre plusieurs pilotes de cette division démontrant encore une fois, que cette catégorie à sa raison d’être en favorisant le développement de plusieurs talents émergents.

C’est donc Racine no.21 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Zavier Hallé-Cloutier no.5 qui de son côté dû partir de l’avant dernière position et faire une solide remontée pour se tailler une place sur le podium et il est suivi de Hugo Poirier no.78jr qui monte sur la 3e marche du podium. Le top 5 est clôturé de Mathias Busque no.76 et de Romain Perronnet no.69.



C’était aussi la dernière présence en piste à Vallée-Jonction pour les pilotes de la division Légendes modifiées afin de faire la clôture du championnat « Les 5 étoiles Mac Rod Shop ».

Ce sont 18 petits bolides rapides qui ont foulé le bitume de l’Autodrome Chaudière pour l’occasion et les séances des qualifications ont été remportées par Jessy Lambert no.17 et Hugo St-Cyr no.55 et ce sont également ces 2 derniers qui ont lancé le départ de la finale de 50 tours. Une course qui s’est déroulée, malgré les drapeaux jaunes, à vive allure et qui a offert de belles batailles en piste! Après inspection et vérification, c’est Dave Coursol no.54 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Jean-François Lessard no.47 et de Gabriel Jeannotte no.49. Le top 5 est clôturé de Éric Boisclair no.32 et Hugo St-Cyr no.55.

Finalement, la conclusion des points de ce championnat, sacre Gabriel Jeannotte no.49, grand vainqueur des 5 étoiles Mac Rod Shop!

Notez bien à votre agenda le 26 septembre puisque ce sera la conclusion de tous les championnats dans toutes nos divisions locales. 100 tours Nascar Sportsman, 75 tours Nascar Vintage, 50 tours Nascar Sport Compact Senior, 50 tours Nascar Sport Compact Développement et les Mini Sportsman.