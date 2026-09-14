Football: victoire ferme des Patriotes juvéniles

C'est le vendredi 11 septembre que les Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin affrontaient les Alérions du Collège François-de-Laval pour amorcer leur saison régulière.

Les Beaucerons ont été en mesure de dominer leur adversaire grâce à la performance du jeune quart-arrière Zack Poulin. Dans la rencontre, il a distribué le ballon de façon intelligente à tous ses receveurs en plus d'inscrire deux touchés avec ses jambes. Les receveurs ayant marqué sont Jacob "Jig" Parent (2), Raphaël Gagné (2) et Samuel Beaudoin.

La défensive a été intraitable en ne laissant aucune chance à l'adversaire. Le secondeur Elliott Gilbert a cummulé plusieurs plaqués occasionant des pertes. Le jeune maraudeur Youri Larochelle a enregistré sa première interception en juvénile pour sceller le match.

Les Patriotes l'ont emporté par la marque de 48-6. Ils disputeront leur prochain match ce vendredi 18 septembre en visitant les Wisigoths de La Pocatière.

Atomes

Les Patriotes atomes ont offert une belle performance collective lors du jamboree présenté au Complexe Honco de Lévis, hier matin. Ils ont disputé cinq matchs de 20 minutes, chacun réparti en 10 minutes à l’attaque et 10 minutes en défensive. Cette formule a permis aux jeunes joueurs de mettre leurs habiletés à l’épreuve et d’acquérir une précieuse expérience sur le terrain.

À l’attaque, le quart-arrière Malik Poulin a livré une excellente performance. Arthur Faucher en a fait tout autant en prenant la relève suite à une blessure de Poulin. De superbes attrapés et de belles courses ont également permis à l’offensive de réaliser plusieurs jeux remarquables.

La défensive s’est elle aussi illustrée en exerçant une forte pression sur les équipes adverses. L’ensemble des joueurs mérite d’être souligné pour les efforts déployés tout au long de la matinée.

Pour plusieurs, ce jamboree représentait une toute première expérience de football avec plaquage. Leur engagement et leur détermination ont fait de cette rencontre une étape encourageante dans leur apprentissage et une belle source de fierté pour les Patriotes.

Ces derniers recevront la visite du Laser de l’école Les Sentiers de Charlesbourg vendredi prochain à 14h sur le terrain de la polyvalente Bélanger.

Enfin, les Patriotes cadets se rendront au Cégep de Lévis pour y affronter les Vikings de Pointe Lévis le samedi 19 septembre.

Rédaction: Éric Dallaire