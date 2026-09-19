De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc

Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine.

« C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie de hockey Gagnon-Leblanc, tenue du 24 au 27 août, un projet né dans un vestiaire, après un match du Cool FM de Saint-Georges.

Mathieu Gagnon et William Leblanc, tous deux joueurs pour le Cool FM, portent chacun un bagage bien rempli. Originaire de Gatineau, Mathieu Gagnon a joué quatre ans dans le junior majeur avant d'entamer une carrière professionnelle d'une dizaine d'années, dont huit passées en France ; il évolue à Saint-Georges depuis quatre saisons et dirige sa propre entreprise, MG58.

William Leblanc, natif de Drummondville, est pour sa part enseignant en éducation physique, en plus d'avoir joué au hockey universitaire, dans l'ECHL avec les Lions de Trois-Rivières, puis en Europe. Entraîneur d'habiletés depuis plusieurs années à Drummondville et à Québec, il y opère aussi sa propre académie de hockey.

L'idée d'un projet commun a mûri au fil de discussions répétées dans le vestiaire du Cool FM. « On en a reparlé, puis on en a reparlé, et à un moment donné, c'est devenu un peu plus sérieux », raconte Mathieu Gagnon, qui avait déjà donné des pratiques à des jeunes de la région à la demande de Max Veilleux, l'un des propriétaires de l'équipe de Saint-Georges. « Je sais comment il travaille, puis moi aussi avec mes compétences, je trouve qu'on se complète très bien pour faire ce projet-là », ajoute William Leblanc.

Une semaine complète, entre glace et hors glace

Pour cette première édition, 63 jeunes répartis en trois groupes d'âge (M11, M13 et M13 élite-M15) ont été encadrés par sept ou huit entraîneurs, avec un ratio volontairement restreint d'une quinzaine de joueurs et trois gardiens par groupe. « Plus tu en as, plus les jeunes peuvent être déconcentrés. Avec des petits groupes, on peut vraiment corriger chacun selon ses capacités », explique William Leblanc.

Les journées, longues de 7h30 à 15 ou 16h, alternaient entraînements sur glace avec un thème précis, séances hors glace en sprint, mobilité et agilité, et périodes consacrées à un autre sport, dans une approche multisport visant à former des athlètes complets plutôt que de simples joueurs de hockey. Une conférence sur la préparation mentale, donnée par l'organisme Égaux sans Ego, complétait le programme.

« Juste de savoir pourquoi ils font un mouvement ou un exercice, je pense que ça va leur rester et qu'ils vont le refaire dans ces situations-là », précise Mathieu Gagnon, citant en exemple les départs rapides enseignés en vue des mises en jeu ou des courses à la rondelle.

Les deux cofondateurs soulignent aussi l'apport de leur entourage, dont la conjointe de Mathieu Gagnon, Laurence, responsable de la logistique et des dossiers des jeunes, ainsi que plusieurs commanditaires ayant fourni équipement, chandails et hydratation pour la semaine. « On était quand même nerveux pour cette première édition, on ne se le cachera pas. C'était de l'inconnu », admet William Leblanc, avant de constater le résultat sur la glace, où les jeunes appliquaient déjà les notions apprises dans les matchs de fin de journée.

Devant l'enthousiasme des jeunes et de leurs parents, Mathieu Gagnon et William Leblanc prévoient déjà une deuxième édition l'an prochain, ainsi que des séances plus courtes pendant le congé des Fêtes et la relâche scolaire.

Les deux joueurs retournent maintenant à leurs préparatifs avec le Cool FM, dont le camp d'entraînement doit débuter très prochainement. « On est très excités pour la nouvelle saison. On a hâte de revoir tout le monde », conclut Mathieu Gagnon.