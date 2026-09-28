Les champions couronnés à l’Autodrome Chaudière

C’est sous un soleil radieux que les pilotes nous ont gratifiés de leur présence afin de faire la clôture des championnats dans toutes nos divisions Nascar.



En Nascar Sportsman, ils étaient 12 pilotes à prendre d'assaut le bitume de Vallée-Jonction afin de participer à la finale de 100 tours. Les séances des qualifications ont désignées: Charles-Étienne Boucher no.38 (89), Antoine Limoges no.22L et Sylvain Labbé no.40. comme étant les gagnants respectifs.



Rassemblés pour leur dernière épreuve de la saison, ce sont Labbé no.40 et Limoges no.22L qui lancèrent le départ. Ponctuées de plusieurs drapeaux jaunes, la course a eu son lot de rebondissement! Majoritairement, Labbé semblait intouchable et ce malgré que Charles-Étienne Boucher no.38 (89) redoublait d’ardeur sur son rival à chacun des tours et que Junior Lehoux no.192x suivait le rythme tout juste à l’arrière de ses 2 derniers. C’est vers le 92e tours lors d’une relance, que Lehoux no.192x prit l’avantage sur la piste jusqu’à son passage sous le damier. Il sera suivi en 2e position de Sylvain Labbé no.40 et en 3e position de Félix St-Pierre no.93. Le top 5, après inspection est : Éric Lepire no.90 en 4e position et Antoine Limoges no.22L.



Puisque deux championnats distincts de Nascar Vintage se jouaient la même journée sur deux pistes différentes, seulement sept voitures étaient présentes pour prendre part à leur dernière compétition de la saison.

Nous tenons tout de même à souligner la présence en piste du fils de Claude Jean no.10me, Miguel Jean, qui a fait ses premiers tours sur la piste de Vallée-Jonction à bord de la sympathique Plymouth Valiant 1972! En qualification, c’est la Cougar 1970 pilotée par Alexandre Tessier Allard no.34 qui vient s’emparer de la victoire. La finale a été lancée par Maxime Bernard no.35 au volant de son authentique Nova 1970 et de Carl Patry no.44. Le premier tiers a été mené par Bernard no.35 qui connaissait un très bon début d’épreuve. C’est lors d’une relance suite à un drapeau jaune que Tessier Allard no.34 pris la tête et s’enfuit donc avec la victoire. Nous retrouvons en 2e position, Samuel Bernard no.35 et en 3e position, François Becksted. Le top 5 est clôturé de Maxime Althot no.3 et de Carl Patry no.44.



Du côté de la catégorie Nascar Sport Compact Senior, le classement était plus serré et mettre la main sur des points pouvaient faire basculer le classement d’un côté comme de l’autre. Lors des qualifications, ce sont respectivement Éric Desponts no.51 et Sandrine Labbé no.40L qui les remportent. S'ensuit une finale de 50 tours où Elliot Labbé Pelletier no.110jr lance le départ et part en flèche pendant les 20 premiers tours. Il fût rattrapé par Desponts no.51 et ils s’échangèrent la tête à quelques reprises pendant qu’à l’arrière, Dale Côté no.59, Dale Darveau no.30 et Olivier Racine no.21 travaillaient avec ardeur pour les rejoindre. Finalement, c’est Dale Côté no.59 qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi en 2e position de Olivier Racine no.21 et de Dale Darveau en 3e position. Le top 5 est clôturé de Elliot Labbé Pelletier no.110jr et de Gabriel Linteau no.91x.



Dans la catégorie Nascar Sport Compact Développement, ils terminent leur saison à l’image de ce qu'ils ont livré comme performance toute la saison. C’est-à-dire, un carcount constant de 15 voitures ainsi que des batailles propres et justes. De leur côté, les qualifications désignent comme gagnants: Zavier Hallé Cloutier no.5 et Olivier Racine no.21. La dernière finale de championnat comptant 50 tours, le départ fût lancé par Mathias Busque no.76 et Hugo Poirier no.78jr. Rapidement, Busque no.76 prend la tête du peloton jusqu’au 17e tour où Poirier 78jr, ne la lui ravissent. Mais ce fût de courte durée pour le 78jr puisque Olivier Racine no.21 avait remonté le peloton et il prend le contrôle du restant de l’épreuve jusqu'à son passage sous le damier. Nous retrouvons en 2e position, Hugo Poirier no.78jr, suivi de Guillaume Fortin no.40. Le top 5 est clôturé de Mathias Busque no.76 et de Simon Séguin no.63.



C’était la fin de la saison également pour les jeunes pilotes de la série Mini-Sportsman Québec. Pour l’occasion, plusieurs nouveaux visages se sont joints à eux et ils ont grandement apprécié leur expérience à l’Autodrome Chaudière! Du côté de la division développement, un impressionnant carcount de 12 voitures était en piste pour la finale de 25 tours. Cette dernière fût remportée par Émilie Landry no.16, suivie en 2e position de Bryan Dinelle no.22 et en 3e position de Jayk Veillette no.08. Quant à la division élite, Dylan Savoie monte sur la plus haute marche du podium et il est suivi de Charles Marois en 2e position et de Charly Asselin no.95 en 3e position.



L’Autodrome Chaudière clôturera sa saison 2026 avec le traditionnel Enduro de l’automne, ce samedi 3 octobre ainsi qu’avec la conclusion de la Triple couronne féminine.