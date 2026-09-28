Frampton
Une première édition beauceronne réussie pour les Rendez-Vous Overland
Pour la première fois de son histoire, le rassemblement consacré au voyage et à l’aventure en véhicule aménagé nommé Les Rendez-Vous Overland, s'est tenu à Frampton.
Ainsi, du 18 au 20 septembre, près de 70 véhicules d’overland et environ 200 participants provenant de différentes régions du Québec se sont réunis pour l’occasion. Une douzaine d’exposants étaient également sur place, dont des entreprises spécialisées en équipements, des véhicules personnalisés et des concessionnaires automobiles.
Au programme : souper d’accueil, exposition, conférences de voyage, souper méchoui ainsi qu’une soirée avec chansonnier autour du feu, au bord du lac.
Cette première édition des Rendez-Vous Overland en Beauce aura également permis aux participants de découvrir Frampton et la région, ses paysages aux couleurs d’automne et son accueil chaleureux.
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