Les Condors gagnent 10-2 à Terrebonne, mais cèdent en prolongation contre Longueuil

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vécu une fin de semaine en deux temps. Après avoir écrasé Terrebonne 10-2 vendredi sur la route, ils se sont inclinés 3-2 en prolongation samedi à Saint-Georges face au Collège Français de Longueuil, la seule équipe à les avoir battus jusqu'ici cette saison.

Terrebonne a pourtant ouvert la marque en avantage numérique dès 1:28, Malik Oliva profitant de passes de Jeremy Villemaire et Mathis Valente.

Les Condors ont répliqué à 8:35, également en supériorité numérique, grâce à Élie Champagne, aidé de Thomas Aubin et Noah Boily. Anthony Breton a ensuite donné les devants aux siens à 9:51, avant que Justin Breton n'ajoute un sixième but cette saison à 10:19. Trois buts en moins de deux minutes ont donc fait basculer la rencontre. Justin Labrecque a porté le pointage à 4-1 à 19:27 avec l'aide de Hayden Pouliot et Jonathan St-Hilaire.

Alexandre Gilbert a inscrit son premier but avec les Condors dès 2:01 en deuxième période. Terrebonne a réagi à 12:28 par Jeremy Villemaire, mais Thomas Aubin, sur des passes de Lucas Morin et Hayden Pouliot, a répondu à 16:13. Jonathan St-Hilaire a ensuite marqué en avantage numérique à 17:56, ce qui a porté l'écart à 7-2 à la fin de la période.

Le troisième vingt a été à sens unique. Hayden Pouliot a marqué son premier but à 3:57, Alexandre Gilbert a complété son doublé à 5:58, puis Justin Breton a scellé le score de 10-2 à 6:39 avec son septième but de la saison. Thomas Aubin a été de tous les jeux en récoltant quatre passes en plus de son but.

Longueuil s'impose en prolongation

Le lendemain, les Condors accueillaient un Longueuil qui les avait déjà battus 5-1 en ouverture de saison. Les visiteurs ont pris les devants en avantage numérique à 2:46 de la première période, Maxime Lafond inscrivant son septième but de la campagne sur des passes de Samuel Beaulieu et Alexis Poirier. Benjamin Lefebvre a doublé l'avance à 9:52, aidé de Thomas Favreau et Hugo Messier.

Les Condors sont revenus dans le match en deuxième période. Samuel Cloutier a inscrit son premier but à 6:51 sur des passes de Maxime Lambert et Thomas Aubin. Le pointage est resté 2-1 jusqu'en fin de rencontre, où Justin Breton a égalé la marque à 18:44 avec son huitième but de la saison, sur des passes d'Olivier Boutin et Maxime Lambert.

Il a fallu une prolongation pour séparer les deux équipes. À 1:57, Étienne Giroux a inscrit le but gagnant, son huitième de la saison, sur des passes de Samuel Beaulieu et Alexis Poirier, donnant à Longueuil une deuxième victoire cette saison face aux Condors.

Les Condors cumulent maintenant quatre victoires en six matchs de saison régulière. Les deux prochains matchs, prévus ce vendredi 2 et samedi 3 octobre, seront sur la route.