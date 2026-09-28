Football atomes: Saint-Martin s'incline face à Saint-Georges

Les Patriotes atomes, de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin, affrontaient les Dragons, de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges, vendredi dernier devant les élèves de l’établissement.

Dans une ambiance électrisante, les Patriotes ont livré bataille, mais se sont finalement inclinés par la marque de 40 à 8.

Malgré le résultat, plusieurs performances méritent d’être soulignées. Fortement sollicitée tout au long de la rencontre, la défensive a notamment pu compter sur les interventions de Thomas Brasseur et de Sébastien Frenette. Un nouveau venu s’étant ajouter à la formation au cours de la semaine, Jordan Boutin, s’est également illustré en réalisant deux interceptions.

À l’attaque, William Roy a inscrit le touché des Patriotes, tandis que le quart-arrière Malik Poulin a contribué avec plusieurs beaux jeux. Madisson Vigneault, nouvelle venue au sein de la ligne offensive, s’est aussi démarquée par la qualité de son travail.

Les Patriotes atomes seront de retour à domicile le samedi 3 octobre à 9 h 30 à la polyvalente Bélanger lors d’un programme triple, ils recevront l’école l’Aubier de St-Romuald. La population est invitée à venir encourager l’équipe.

Patriotes Juvénile

Les Patriotes juvéniles ont remporté leur match par forfait. En effet, le Fighting Irish de St-Patrick's High School a dû déclarer forfait suite au nombre élevé de blessures subies la fin de semaine précédente. Pour une deuxième année consécutive le match disputé devant les élèves de l'école a donc été annulé. L’an passé un autobus électrique ayant pris feu au Québec a incité certains centres de services scolaires a suspendre les cours pour des raison de sécurité.

Les Patriotes juvéniles recevront la visite du Collège François de Laval dans un programme triple à 14 h 30 samedi le 3 octobre prochain.

Patriotes cadets

Samedi soir, les Patriotes de la polyvalente Bélanger cadets rendaient visite aux Vikings d'Aubier.

Les Patriotes ont débuté le match en encaissant le premier touché suite à une séquence de neuf jeux. Ils ont rapidement répliqué en inscrivant un touché à leur tour pour égaliser la marque 6-6, c'est Oldritche Nadeau qui a inscrit le touché. Lors du botté d'après touché Aubier réplique avec un retour de botté pour le touché. Les Patriotes ont une fois de plus rebondit grâce à une belle séquence orchestré par le quart arrière Marc-Olivier Quirion et ses receveurs. Oldritche Nadeau en profite pour inscrire son 2e touché du match. Le pointage est de 13-12 pour Aubier. Au 2e quart les Patriotes connaissent une baisse de régime alors qu'Aubier inscrit deux autres touchés pour porter la marque à 28-12. À la fin du 2e quart les Patriotes arrêtent Aubier alors que ce dernier est dans sa zone, mais une pénalité complique la tâche et les Vikings en profite pour faire payer les Patriotes en inscrivant un troisième touché sans réplique pour porter la marque à 34-12 à la mi-temps. Lors de la deuxième demi les jeunes Patriotes blessés et peu nombreux ont dû une fois de plus tout donner pour tenter une remonté, malheureusement ils ont dû s'avouer vaincu par la marque de 41-20. Le dernier touché des Patriotes a été inscrit par le receveur Dylan Lamontagne sur une passe du quart-arrière Marc-olivier Quirion. Par ailleurs Quirion a connu un bon match par la passe en cumulant 150 verges et en complétant environ 60% de ses passes.

En défensive, les Patriotes ont dû faire preuve d'inspiration en envoyant sur le terrain des joueurs qui n'avaient jamais pratiqué à certaines positions. Le joueur de ligne défensive Kyle Leclerc a réalisé deux plaqués pour pertes en plus d'un sac du quart. Oldritche Nadeau et Louis-Phillip Bourque ont menés la défensive avec plusieurs beaux plaqués et une interception pour Nadeau au 4e quart a permis aux Patriotes d'inscrire le touché par la suite. Louis-Philip Bourque a aussi été utilisé à toutes les sauces, lui qui a effectué un retour de botté de soixante verges avant de se voir arrêté à 15 verges de la zone de but.

Les Patriotes seront de retour sur le terrain le samedi 3 octobre à 11h30 en accueillant l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon.