Polyvalente Benoît-Vachon: L’Embâcle juvénile toujours invaincu

Un duel très attendu entre deux formations de football toujours invaincues avait lieu vendredi dernier au stade duBreton de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie.

D’un côté, L’Embâcle présentait une fiche parfaite de quatre victoires et aucune défaite, tandis que les Carcajous du Collège Mariste arrivaient avec un dossier de trois victoires, aucune défaite et un match nul.

Ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à s’inscrire à la marque grâce à un touché au deuxième quart. L’Embâcle a toutefois rapidement répliqué lorsque le quart-arrière Jérémy Gravel a profité d’une longue course pour atteindre la zone des buts. Les locaux ont ensuite pris les devants grâce à un majeur du demi offensif Maxime-Olivier Morin.

En seconde demie, la défensive de L’Embâcle s’est montrée intraitable, blanchissant l’adversaire et multipliant les jeux importants. Pendant ce temps, l’attaque a orchestré une autre longue séquence offensive conclue par le deuxième touché du match de Maxime-Olivier Morin, permettant ainsi à L’Embâcle de confirmer sa victoire.

« Nos joueurs ont livré une performance physique et disciplinée. Nous avions établi un plan de match clair et ils l’ont exécuté avec beaucoup de rigueur. J’ai particulièrement apprécié le travail de notre ligne offensive, qui a imposé son rythme tout au long de la rencontre. Je tiens également à souligner la contribution de Joseph-Édouard Nadeau, qui a réalisé plusieurs blocs clés et joué un rôle important dans notre succès », a affirmé l’entraîneur-chef, Sébastien Pomerleau.

L’attaque de L’Embâcle a toutefois trouvé son rythme en seconde demie. Les demis offensifs Maxime-Olivier Morin, auteur de deux touchés, et Jeronimo Lopez Silvera ont tous les deux franchi la ligne des buts au sol. Louis-Félix Labbé a complété la marque en captant une passe de touché. Au poste de quart-arrière, Jérémy Gravel a dirigé l’attaque avec aplomb et efficacité.

L’Embâcle benjamin s’incline à la maison

Samedi matin, l’équipe de football benjamin de L’Embâcle disputait quant à elle son troisième match de la saison alors qu’elle recevait la visite des Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault.

La rencontre a donné lieu à un duel offensif spectaculaire, comme en témoigne l’égalité de 24 à 24 au terme de la première demie. Les Grizzlys sont toutefois parvenus à faire la différence en seconde moitié de match en ajoutant un touché et un placement pour finalement l’emporter par la marque de 35 à 24. Il s’agissait d’un premier revers cette saison pour la formation de L’Embâcle.

Malgré la défaite, le quart-arrière Jordan Thivierge a connu une excellente performance avec un touché par la passe et un touché au sol. Jacob Lebel a capté une passe de touché, tandis qu’Olivier Breton a également trouvé la zone payante grâce à un touché au sol.

Un match rocambolesque jusqu’à la toute dernière seconde

La troisième équipe de L’Embâcle à être en action cette fin de semaine était la formation cadette, qui rendait visite aux Patriotes de la Polyvalente Bélanger à Saint-Martin.

Après avoir tiré de l’arrière à la mi-temps, les joueurs de L’Embâcle ont offert une brillante remontée en deuxième demie. Les visiteurs croyaient même avoir complété un spectaculaire retour de l’arrière lorsque, sur l’avant-dernier jeu de la rencontre, ils ont atteint la zone des buts. Toutefois, une pénalité pour formation illégale a annulé le touché qui aurait créé l’égalité.

Refusant d’abandonner, L’Embâcle a obtenu une ultime occasion sur le jeu suivant. Dans une finale digne des meilleurs scénarios sportifs, l’attaque a été stoppée à seulement trois verges de la zone des buts sur la toute dernière séquence du match. Les Patriotes ont ainsi conservé leur avance pour l’emporter 28 à 21.

Malgré ce revers crève-cœur, plusieurs joueurs se sont illustrés. Alphalisé Kambu a inscrit un touché à la suite d’une longue passe du quart-arrière Joey Audesse. Victor Fecteau et Louis Couturier ont complété la marque avec chacun un touché au sol.