Football: les Dragons causent la surprise face aux Centaures

Vendredi 2 octobre, les Dragons juvéniles affrontaient l’équipe occupant le premier rang du classement, les Centaures de la Courvilloise. Ils ont créé la surprise en remportant le match 24 à 17.

Cette victoire est importante pour l’équipe, qui avait été éliminée par les Centaures en finale régionale l’an dernier et qui souhaite maintenant s’imposer comme l’une des puissances de la ligue.

Ce fut un match difficile pour les deux offensives en raison des conditions météorologiques peu clémentes. Les deux défensives ont toutefois réussi à provoquer plusieurs revirements au cours de la rencontre. Du côté des Dragons,

Alexis Poulin a réalisé deux interceptions, tandis que Lyam Bougie a forcé un échappé avant de le recouvrer. Il faut également souligner la performance défensive de Noah Roy, qui a réalisé plus de neuf plaqués en plus d’enregistrer un sac du quart.

En attaque, le duo formé de Jayden Giguère St-Hilaire et de Jacob Paquet a fait mal aux Centaures. Les deux joueurs ont trouvé la zone des buts : une fois pour le receveur de passes et à deux reprises pour le porteur de ballon. Jayden Giguère St- Hilaire a cumulé cinq attrapés pour un total de 76 verges, tandis que Jacob Paquet a amassé 87 verges au sol.

L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, se dit très satisfait de son groupe de joueurs. Il souligne notamment que la position de terrain a grandement aidé son équipe, entre autres à la suite d’un important retour de botté d’envoi de Tristan Gourde. Celui-ci a permis aux Dragons de réussir un botté de placement important dans ce match serré.

Le prochain match des Dragons sera disputé ce vendredi 9 octobre à 19 h. Ils affronteront à domicile l’école secondaire Les Etchemins.