Les Condors l'emportent 5-2 face aux Rangers à Montréal

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont enchaîné une deuxième victoire en deux soirs, samedi, battant les Rangers de Montréal 5-2 sur la route, au lendemain de leur gain à Princeville.

Maxime Lambert a donné le ton dès 1:04 de la première période, avec l'aide d'Olivier Boutin et d'Emerik Paris. Les Rangers ont vite répliqué. Jamal Napon a égalé la marque à 4:04, sur des passes de Tom Harrisson et de Justin Bouchard-Trottier, puis Mathys Blanchette a mis les locaux en avance en avantage numérique à 12:24, aidé de Lou-Félix Morin et de Napon.

Les Condors ont repris le contrôle en fin de période. Justin Breton a égalé le pointage en supériorité numérique à 16:45, son dixième but de la saison, sur des passes de Lambert et de Boutin. Lambert a ensuite redonné l'avance aux siens à 18:56, encore une fois avec l'homme en plus, et les deux équipes ont regagné le vestiaire avec les Condors en avance 3-2.

Le deuxième tiers a été plus restreint en offensive. Yan Riviere a porté la marque à 4-2 en avantage numérique à 15:06, avec des aides de Paris et de Breton.

Lambert a mis un point final au match en troisième période. Il a complété son tour du chapeau à 10:56, toujours en supériorité numérique, sur des passes de Riviere et de Boutin. Les Condors ont ainsi marqué à quatre reprises en avantage numérique sur leurs cinq buts.

Boutin a été de tous les jeux avec quatre passes, tandis que Lambert a récolté quatre points, dont trois buts. Paris a ajouté trois mentions d'aide.

Les Condors seront de nouveau sur la route vendredi 9 octobre, face à Joliette, avant de revenir à Saint-Georges samedi 10 octobre, à 19h, pour y affronter Saint-Jérôme.