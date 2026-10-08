Mercredi soir
Chevaliers de Lévis: défaite face aux Élites de Jonquière
Les Élites de Jonquière connaissent un excellent début de saison, posant un défi de taille aux Chevaliers de Lévis ce mercredi, au vu des récents succès de la troupe d’Olivier Bouchard.
Pour cette confrontation, Nicolas Charbonneau réintègre le filet des locaux, tandis que Philippe Harvey est envoyé devant la cage des siens.
C’est une fois de plus l’adversaire des Chevaliers qui s’inscrit au pointage en premier grâce à un but de Jacob Brassard. Les Chevaliers ne tardent toutefois pas à répliquer et enchaînent trois buts consécutifs. Tout d’abord, Malek Bélanger glisse la rondelle dans un espace restreint pour déjouer Harvey. Deux minutes plus tard, Joseph Morissette en rajoute avec son 4ᵉ filet de la saison. Puis, seulement 24 secondes après, soit à 14 h 25, Paradis s'échappe et bat Harvey à son tour.
Si le premier engagement a été l’affaire des locaux, la période médiane offre un tout autre scénario : les Élites prennent le contrôle de la partie en répliquant avec trois buts sans riposte. Caleb Fortin, Jacob Brassard et Olivier Lavoie déjouent Charbonneau à tour de rôle pour permettre aux leurs de retourner au vestiaire avec une avance d'un but.
Rien d'autre à signaler au dernier tiers : les Chevaliers peinent à niveler la marque et doivent s'avouer vaincus malgré une poussée en fin de rencontre.
Marque finale : 4-3 en faveur de Jonquière.
Les trois étoiles RDS:
- 1ʳᵉ étoile : Jacob Brassard (Élites)
- 2ᵉ étoile : Malek Bélanger (Chevaliers)
- 3ᵉ étoile : Alexandre Paradis (Chevaliers)
Le prochain match aura lieu le mercredi 14 octobre alors que les Chevaliers seront en visite au Complexe sportif Promutuel Assurance de Trois-Rivières pour y affronter les Estacades dès 19 h.
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