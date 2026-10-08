Nouvelle-Beauce
Fermeture de la Véloroute de la Chaudière le 15 octobre
Cette année encore, la MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé que le tronçon de la Véloroute de la Chaudière situé sur son territoire sera fermé à la circulation à compter du 15 octobre pour l’arrivée de la saison hivernale, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
En cette fin de saison, la MRC tient à souligner le travail remarquable de ses patrouilleurs bénévoles. Facilement reconnaissables grâce à leur équipement, ils sillonnent les parcours à vélo pour repérer les bris ou les besoins d’entretien de la piste, rappeler les bonnes pratiques et donner un coup de main aux usagers qui en ont besoin. Nous les remercions chaleureusement pour leur courtoisie et leur bienveillance.
Véloroute de Dorchester
Concernant la Véloroute de Dorchester, sa fermeture est également en vigueur à compter du jeudi 15 octobre, et ce, tant dans le secteur de La Nouvelle-Beauce que dans celui de Bellechasse. Merci de ne pas y circuler et de respecter les propriétés privées.
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