Six matchs au programme pour cette troisième semaine d’activités

La Ligue régionale de hockey senior AA présentera six affrontements pour cette troisième semaine d’activités avec quatre matchs ce vendredi et deux autres ce samedi.

Deux équipes invaincues vont s’affronter, ce vendredi à 20h45, alors que le Dynamik Service agricole de Coaticook rendra visite à ses grands rivaux du Desjardins – Wild à Windsor.

L’entraîneur du Wild, Denis Roy, mentionnait en entrevue sur la page Facebook de son équipe que Coaticook a éliminé sa formation des séries lors des deux dernières saisons. Il aimerait bien voir son équipe sortir fort, mais nous verrons le tout ce vendredi soir.

À l’opposé, les Nordik Blades de Val-des-Sources et le Sauro de Lac-Mégantic vont s’affronter, ce vendredi à 20h30, au Centre sportif Mégantic.

Les deux formations sont en quête d’un premier gain cette saison.

Les Sharks Huppé Réfrigération du Haut-Saint-François sont dans la même situation alors qu’ils seront les hôtes du DLC de La Guadeloupe qui joue pour ,500 avec un gain et un revers.

Le match aura lieu ce vendredi à 20h30 à l’aréna Robert-Fournier d’East Angus.

Pour compléter la programmation de ce vendredi, le JB de Daveluyville rendra visite au Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille à compter de 20h30.

Les deux équipes ont une victoire d’une victoire et un revers, sauf que le JB a un revers en prolongation ce qui est bon pour un point au classement.

Samedi, dès 16 heures, les Nordik Blades de Val-des-Sources seront les visiteurs contre le DLC à La Guadeloupe.

À 20 heures, les invaincus Cobras de Princeville recevront les Constructions Côté de Louiseville.

Les Cobras ont gagné deux matchs sur la route, incluant un gain de 4-3 à Louiseville en fusillade il y a deux semaines.

Louiseville a gagné son match de vendredi dernier à Daveluyville en tirs de barrage et a trois points au classement.