Le Garaga de Saint-Georges dévoile ses nouveaux chandails

L’Association des joueurs de hockey mineur de Saint-Georges (AJHMSG) a célébré le dévoilement officiel des nouveaux chandails du Garaga lors d’une journée rassembleuse au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Cette journée spéciale a permis aux joueurs, aux familles, aux entraîneurs et aux partisans de se réunir pour souligner cette nouvelle étape dans la vie de l’organisation. Les participants ont pu se retrouver à l’aréna, puis prendre des photos avec leurs coéquipiers et leurs entraîneurs.

En plus d'un changement d'uniforme, le renouvellement des chandails symbolise l’appartenance à une équipe, la fierté de porter ses couleurs et l’engagement de toute une communauté envers le développement du hockey mineur.

L’AJHMSG a d'ailleurs tenu à remercier sincèrement ses précieux partenaires, dont la contribution et le soutien permettent de concrétiser des projets rassembleurs et d’offrir une expérience enrichissante aux jeunes hockeyeurs.

« Grâce à leur engagement, ces partenaires contribuent directement au dynamisme de notre organisation et à la vitalité du hockey mineur dans notre communauté. Leur confiance et leur soutien sont précieux et nous permettent de continuer à faire grandir notre sport et à offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent apprendre, se dépasser et développer leur passion », a souligné l'organisation, qui remercie également tous les bénévoles, les entraîneurs, les parents et les personnes qui ont participé à la préparation et au succès de cette journée.