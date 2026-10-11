Hockey
Le Garaga de Saint-Georges dévoile ses nouveaux chandails
L’Association des joueurs de hockey mineur de Saint-Georges (AJHMSG) a célébré le dévoilement officiel des nouveaux chandails du Garaga lors d’une journée rassembleuse au Centre sportif Lacroix-Dutil.
Cette journée spéciale a permis aux joueurs, aux familles, aux entraîneurs et aux partisans de se réunir pour souligner cette nouvelle étape dans la vie de l’organisation. Les participants ont pu se retrouver à l’aréna, puis prendre des photos avec leurs coéquipiers et leurs entraîneurs.
En plus d'un changement d'uniforme, le renouvellement des chandails symbolise l’appartenance à une équipe, la fierté de porter ses couleurs et l’engagement de toute une communauté envers le développement du hockey mineur.
L’AJHMSG a d'ailleurs tenu à remercier sincèrement ses précieux partenaires, dont la contribution et le soutien permettent de concrétiser des projets rassembleurs et d’offrir une expérience enrichissante aux jeunes hockeyeurs.
« Grâce à leur engagement, ces partenaires contribuent directement au dynamisme de notre organisation et à la vitalité du hockey mineur dans notre communauté. Leur confiance et leur soutien sont précieux et nous permettent de continuer à faire grandir notre sport et à offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent apprendre, se dépasser et développer leur passion », a souligné l'organisation, qui remercie également tous les bénévoles, les entraîneurs, les parents et les personnes qui ont participé à la préparation et au succès de cette journée.
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