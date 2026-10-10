Trois matchs de la Ligue de hockey Côte-Sud se tenaient vendredi soir

Trois parties étaient à l’affiche lors de la deuxième fin de semaine d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud, celles-ci ayant toutes été présentées le vendredi 9 octobre.

Deux de ces rencontres marquaient des ouvertures locales du côté de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Joseph, la troisième étant disputée à l’aréna de Saint-Charles.

Le Pavage Jirico triomphe

Vaincu à Saint-Prosper la fin de semaine précédente, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ouvrait sa saison locale vendredi soir en recevant la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien au Centre Rousseau. Mené par Frédérick Dionne qui a amassé trois points, le Pavage Jirico a signé un gain de 6-2.

Zackary Dumas a ouvert la marque pour les locaux avec le seul but de la période initiale inscrit à 10:30, les visiteurs répliquant avec deux buts consécutifs en début de deuxième, soit ceux de Charles Huard à 6:19 et Olivier Bizier à 8:11. Le pointage est resté le même jusque dans la dernière minute de l’engagement, Louis-Charles Gaudreau créant l’égalité à 19:18 en avantage numérique et Édouard Ouellet redonnant l’avance aux locaux avec un but sans aide 18 secondes plus tard.

La troisième a été l’affaire du Pavage Jirico qui a conclu la rencontre avec trois buts sans réplique, ceux-ci étant l’œuvre de Jean-Philippe Marin-Vallée à 7:54, de Frédérick Dionne sans aide en désavantage numérique à 11:04, et de Louis-Charles Gaudreau, son deuxième de la rencontre dans un filet désert, à 18:17.

Un deuxième gain pour les Éperviers

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper. Devant 257 spectateurs, les locaux ont signé un deuxième gain en autant de sorties à domicile, l’emportant par la marque de 5-1.

Les Hunters ont inscrit le seul filet de l’engagement initial, William Poulin trompant la vigilance du gardien adverse à 11:41, les locaux dominant toutefois la période médiane avec quatre buts sans réplique. Nathan Corriveau-Vir a créé l’égalité 1-1 à 5:36, Tyler Cantin donnant l’avance aux Éperviers à 11:10.

Moins d’une minute plus tard, soit à 12:06, Patrick Labbé creusait l’écart 3-1 en faveur des Éperviers qui ont scié les jambes des visiteurs avec un quatrième but à 16:40, soit le second de la rencontre de Nathan Corriveau-Vir. Sébastien Laquerre a inscrit le dernier filet de la rencontre lors d’un avantage numérique à 1:38 au début de l’engagement.

La victoire est allée à la fiche du gardien Édouard Vilandré qui n’a cédé qu’à une reprise sur 31 tirs, le gardien Charles-Antoine Julien faisant face à un barrage de 37 lancers de la part des Éperviers.

Le Familiprix s’impose à domicile

Dans le dernier match de la soirée et de la fin de semaine présenté au Centre Frameco de Saint-Prosper devant 248 spectateurs, le Familiprix de l’endroit recevait la visite du Décor Mercier de Montmagny qui cherchait à oublier son revers de la semaine précédente à Sainte-Marie. Les locaux, vaincus à Saint-Damien le samedi précédent, ont toutefois inscrit trois buts dès la période initiale et cinq autres lors de la période médiane, en route vers un gain de 10-2 sur les Magnymontois qui étaient privés de quelques réguliers pour cette occasion.

Jean-Michaël Gilbert, à forces égales à 2:12, puis Samuel Mathieu et Anthony Boudreau, lors d’avantages numériques à 5:15 et 18:48, ont donné les devants 3-0 aux locaux en première, Jacob Jacques portant la marque 4-0 à 3:48 en début de deuxième avant que le Décor Mercier ne s’inscrive au pointage par l’entremise d’Étienne Blais à 5:16.

Le reste de l’engagement a été l’affaire du Familiprix qui a ajouté quatre buts sans réplique, soit ceux de Charles-Étienne Hébert, Anthony Boudreau, son deuxième du match, Keven Landry et Dave Gignac, ce dernier marquant lors d’un avantage numérique à 15:32.

Alexandre Lamarre et Charles-Étienne Hébert, son deuxième du match également, ont porté la marque 10-1 avant que Vincent Boulet n’inscrive le deuxième but des Magnymontois à 17:36.

Prochains matchs

Un calendrier de cinq parties attend les amateurs de la LHCS le week-end prochain, dont quatre auront lieu le vendredi 16 octobre. À 20 h 30, Saint-Jean-Port-Joli visitera Montmagny et Saint-Gilles amorcera sa saison locale en recevant Saint-Joseph. Toujours à 20 h 30, Saint-Damien se frottera aux Hunters à Saint-Prosper puis à 20 h 45, Sainte-Marie jouera devant les siens, alors que les Éperviers de Saint-Charles seront les visiteurs.



