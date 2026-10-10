Le Cool FM s’incline en prolongation contre l’Assurancia

Alors que le Cool FM de Saint-Georges recevait son célèbre rival, l'Assurancia de Thetford, l'équipe locale s'est inclinée 6 à 5 en prolongation ce vendredi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Les Beaucerons ont ouvert la marque en première période grâce à Anthony Deluca, en avantage numérique, à 5min40. Thetford a toutefois répliqué avec deux buts en supériorité numérique pour prendre les devants. Michaël Rhéaume a ramené les deux équipes à égalité en inscrivant le deuxième but du Cool FM à 18min11.

Deluca a ensuite frappé deux fois en deuxième période. Ses buts, marqués à 4 min et à 10min52, ont permis à Saint-Georges de se donner une avance de 4 à 2.

L’Assurancia a réduit l’écart tôt au troisième engagement, avant de créer l’égalité à 8min27. Alex Simoneau a redonné les devants au Cool FM à 12 min 28, mais Thetford a de nouveau nivelé la marque pour forcer la prolongation.

Il n’a fallu qu'une minute à Alexandre Goulet pour trancher le débat en faveur de l’Assurancia, qui l’a emporté 6 à 5.

Les étoiles du match sont:

- 1re étoile: Anthony Deluca - Cool FM,

- 2e étoile: Alexandre Goulet - Assurancia,

- 3e étoile: Alex Simoneau - Assurancia.

Le Cool FM sera de nouveau sur la glace aujourd'hui, samedi 10 octobre à 19 h 30, à l'Aréna Mike-O'Neil d'Ottawa pour affronter les Mariners Manotick. Le prochain match à domicile se tiendra le samedi 17 octobre face au Bataillon de St-Hyacinthe, dès 19 h 30.