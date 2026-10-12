Week-end parfait pour La Guadeloupe

Les Cobras de Princeville sont invaincus en trois matchs depuis le début de la saison, et le DLC de La Guadeloupe a gagné ses deux matchs de la fin de semaine, au sein de la Ligue régionale de hockey senior AA.

Le DLC de La Guadeloupe a non seulement été parfait cette fin de semaine avec deux victoires, mais l’équipe a été parfaite en n’allouant aucun but.

D'abord vendredi, une poussée de cinq buts, en deuxième période, a mené l'équipe à un gain de 8-0 sur les Sharks Huppé Réfrigération du Haut-Saint-François, à East Angus.

Après le but de Danny Pion, en première période, les Beaucerons ont appuyé sur l’accélérateur à la période médiane avec les buts de Nicolas Daigle (6e), William Saint-Laurent, Félix Tanguay (4e), Maxime Gagné (2e) et Vincent Granger.

Félix Tanguay (5e) et Hubert Chouinard ont complété le pointage, en troisième période, pour les vainqueurs qui ont dirigé 41 lancers vers les gardiens Isaak Côté-Morissette et Justin Boucher.

Xavier Bolduc a signé le jeu blanc, pour le DLC, en bloquant les 32 tirs dirigés vers lui.

Samedi après-midi, les Beaucerons ont défait les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-4) au compte de 6-0.

Jacob Tremblay a bloqué les 21 tirs dirigés vers lui et ses coéquipiers ont contribué à cette victoire à leur façon.

Xavier Grondin (2e), Nicolas Daigle (7e) et Danny Pion (2e) ont procuré les devants 3-0 au DLC après 20 minutes de jeu.

Ralph Gagnon (2e et 3e) et Allan Lepage (1er) sont les autres buteurs pour la formation beauceronne qui a dirigé 33 lancers vers le gardien Caleb Guy.

Louiseville 3 — Princeville 6

Philippe Lecours et Maxime Boisvert ont brillé, tout comme le gardien de but Mathis Lafontaine, et les Cobras de Princeville ont signé un troisième gain en autant de matchs depuis le début de cette saison.

Le premier a inscrit ses trois premiers buts de la saison et le second a marqué ses deux premiers filets dans un gain de 6-3 sur les Constructions Côté de Louiseville (1-1-1) devant des gradins bien remplis au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Pour ce qui est du gardien Mathis Lafontaine, il a fait face à 35 lancers pas toujours commodes des coriaces adversaires.

Frédérick Mercier a été l’autre buteur pour les vainqueurs et la réplique est venue d’Alex Boies (2e), Samuel Dubois (2e) et Jérémy Désilets (2e).

Mentionnons que Pierre-Olivier Marcoux, pour Louiseville, a été chassé du match pour mauvaise conduite à la suite d’une pénalité mineure qui lui a été décernée par les officiels.

Les Cobras ont dirigé 31 tirs vers Jonathan Brisson dans ce match.

En terminant, voici le calendrier de la prochaine fin de semaine:

Vendredi 16 octobre (20 h 30)

Louiseville vs. Haut-Saint-François

Lac-Mégantic à Coaticook

Windsor à La Guadeloupe

Saint-Cyrille à Princeville+

Val-des-Sources à Daveluyville

Dimanche 18 octobre (15 h)

Coaticook à Val-des-Sources

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey senior AA