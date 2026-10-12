Trois victoires pour les équipes des Patriotes football

Chez les juvéniles, le quart-arrière Zack Poulin a lancé cinq passes de touché pendant la rencontre.

Le 2e weekend de la saison de football a été parfait pour les équipes des Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Ainsi, les juvéniles recevaient le Phénix de la polyvalente de La Pocatière le 10 octobre. L'attaque du quart-arrière Zack Poulin a encore une fois été très efficace en marquant lors de six de ses sept possessions offensives.

Les receveurs ont capté des passes pour cinq des six touchés. (Raphaël Gagné trois, Loukas Maheux un et Samuel Beaudoin un) Gagné a inscrit un autre touché par la course.

La défensive avait la commande d'arrêter la puissante attaque au sol adverse. Malgré un lent départ, la brigade défensive a su faire un revirement clé en début de 3e quart. Nathan Marois s'est illustré en défensive en faisant de bons plaqués en plus de réaliser un botté court recouvré par Loukas Maheux dans un moment clé du match.

Les Patriotes affronteront le Fighting Irish de St-Patrick's High School ce vendredi le 16 octobre au Stade Telus de l’université Laval.

Patriotes atomes

Dimanche, les Patriotes atomes ont signé leur deuxième victoire consécutive, en dominant les Lynx de Saint-Anselme par la marque de 46 à 0.

Une excellente première demi a permis aux Patriotes de prendre les devants 38 à 0 et de donner le ton à la rencontre. William Roy Mathieu, Jordan Boutin et Malik Poulin ont notamment contribué à cette poussée offensive en inscrivant des touchés.

La défensive s’est également illustrée en blanchissant l’adversaire et en multipliant les occasions de redonner le ballon à l’attaque. Félix-Antoine Dubé a réalisé deux interceptions, tandis que Malik Poulin en a ajouté une troisième.

Le travail de la ligne défensive et des secondeurs a aussi provoqué plusieurs échappés chez les Lynx. Cette solide performance des deux côtés du ballon permet aux Patriotes de poursuivre sur leur lancée à l’approche de leur dernier match de la saison régulière.

Ils accueilleront les Athlétiques de L’Ancienne-Lorette le samedi 17 octobre, à 11 h, à la polyvalente Bélanger.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets ont vaincu les Carcajous du collège Mariste de Québec par la marque de 42 à 0 sur le terrain de la polyvalente Bélanger, samedi.

Au moment de publier, aucun détail sur le déroulement de la partie et les performances individuelles n'était disponible.

Les cadets recevront la visite des Lynx de Saint-Anselme le samedi le 17 octobre à 14 h.

Source: Éric Dallaire