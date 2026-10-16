Nous joindre
Publicité
Sports et loisirs

Les 16-17 et 18 octobre

Cinq rendez-vous en Beauce pour la Grande marche du Défi Pierre Lavoie

Une publication EnBeauce.com
Cinq rendez-vous en Beauce pour la Grande marche du Défi Pierre Lavoie
Photo: Léa Arnaud/EnBeauce.com

La Grande marche du Défi Pierre Lavoie, une activité communautaire pour encourager les saines habitudes de vie, se déroulera à cinq endroits différents en Beauce au cours du week-end qui s'amorce.

À Saint-Benoît-Labre, l'événement est ce soir à partir du centre intergénérationnel Desjardins. Le rendez-vous est donné à 18 h 15 pour s’échauffer sur de la Zumba, avant le départ à 19 h.

À Saint-Georges, l’événement se tiendra le samedi 17 octobre au départ de l’Espace Carpe Diem selon l’horaire suivant:
- dès 9 h: ouverture du site, kiosques d’animation et activités pour toute la famille (maquillage et mascottes),
- dès 9 h 15: animation sur scène : allocutions, spectacle de danse et échauffement en musique,
- 10 h: départ de la Grande marche,
- dès 11 h: service d’une collation sur le site.

Le même jour, une Grande marche se tiendra aussi au Domaine Taschereau - Parc Nature à Sainte-Marie. La rencontre commencera par un échauffement à 9 h 20 avant de partir la marche à 9 h 30.

Du côté de Beauceville, le rassemblement se tiendra le dimanche 18 octobre à partir de 9 h 30 au parc de l’Île Ronde. La journée débutera avec un échauffement sur de la Zumba à 9 h, pour entreprendre la marche une demi-heure plus tard. 

À Saint-Isidore, une Grande marche est également prévue le même jour au départ du Centre municipal. Un échauffement sur fond musical se tiendra à 9 h 45 pour un départ à 10 h.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une troisième période qui coule les Chevaliers de Lévis
Sports et loisirsPublié hier à 12h00

Une troisième période qui coule les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers attaquent la mi-octobre avec trois parties à l’étranger cette semaine, et le périple a commencé à Trois-Rivières pour affronter les Estacades. Ces derniers ont eu le dessus à deux occasions cette saison face à la troupe de Pier-Luc Giguère. Guillaume Dumais obtient le départ pour les visiteurs. Rapidement dans la partie, ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Six matchs programmés en fin de semaine
Sports et loisirsPublié hier à 9h00

Six matchs programmés en fin de semaine

La Ligue régionale de hockey senior AA présentera un programme complet, ce vendredi soir à 20 h 30, en plus d’un match ce dimanche après-midi. Les deux équipes invaincues depuis le début de la saison, le Desjardins – Wild de Windsor et les Cobras de Princeville, seront mises à l’épreuve. Les Windsorois (3-0) rendront visite au DLC à ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Les Condors font plier les Lauréats jusque-là invaincus
Sports et loisirsPublié le 14 octobre 2026

Les Condors font plier les Lauréats jusque-là invaincus

Sur le terrain des meneurs de la Division 2, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont mis fin à la fiche parfaite des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe en l’emportant 26 à 14, samedi après-midi. Le jeu au sol des Beaucerons a martelé l’adversaire, tandis que la défensive a contenu l’attaque adverse à seulement 212 ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles