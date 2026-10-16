Cinq rendez-vous en Beauce pour la Grande marche du Défi Pierre Lavoie

La Grande marche du Défi Pierre Lavoie, une activité communautaire pour encourager les saines habitudes de vie, se déroulera à cinq endroits différents en Beauce au cours du week-end qui s'amorce.

À Saint-Benoît-Labre, l'événement est ce soir à partir du centre intergénérationnel Desjardins. Le rendez-vous est donné à 18 h 15 pour s’échauffer sur de la Zumba, avant le départ à 19 h.

À Saint-Georges, l’événement se tiendra le samedi 17 octobre au départ de l’Espace Carpe Diem selon l’horaire suivant:

- dès 9 h: ouverture du site, kiosques d’animation et activités pour toute la famille (maquillage et mascottes),

- dès 9 h 15: animation sur scène : allocutions, spectacle de danse et échauffement en musique,

- 10 h: départ de la Grande marche,

- dès 11 h: service d’une collation sur le site.

Le même jour, une Grande marche se tiendra aussi au Domaine Taschereau - Parc Nature à Sainte-Marie. La rencontre commencera par un échauffement à 9 h 20 avant de partir la marche à 9 h 30.

Du côté de Beauceville, le rassemblement se tiendra le dimanche 18 octobre à partir de 9 h 30 au parc de l’Île Ronde. La journée débutera avec un échauffement sur de la Zumba à 9 h, pour entreprendre la marche une demi-heure plus tard.

À Saint-Isidore, une Grande marche est également prévue le même jour au départ du Centre municipal. Un échauffement sur fond musical se tiendra à 9 h 45 pour un départ à 10 h.