Les Condors font plier les Lauréats jusque-là invaincus

Sur le terrain des meneurs de la Division 2, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont mis fin à la fiche parfaite des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe en l’emportant 26 à 14, samedi après-midi.

Le jeu au sol des Beaucerons a martelé l’adversaire, tandis que la défensive a contenu l’attaque adverse à seulement 212 verges.

« Pour battre une équipe qui n’avait pas encore perdu cette saison, il fallait être physique, disciplinés et gagner nos batailles pendant quatre quarts. C’est ce que les gars ont fait. Ce gain est important pour nous au classement, mais surtout, il nous montre le niveau de football qu’on est capables de jouer quand chacun fait son travail », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Giguère fait des ravages au sol

Adam Giguère a été le moteur de l’attaque avec 15 courses pour 250 verges au sol, en plus de deux réceptions totalisant 40 verges. À lui seul, il a ainsi généré 290 verges offensives.

Le quart-arrière Elliott Poulin a également connu un fort match avec 14 passes complétées en 24 tentatives pour des gains de 174 verges et trois touchés. Cédric Paquet, Xavier Bouffard et Benjamin Dallaire ont chacun capté une passe de touché.

La défensive impose sa loi

Coriace du début à la fin, la défensive des Condors a limité les Lauréats à 212 verges d’attaque au total, dont seulement 65 au sol.

Sur la ligne défensive, Justin Blanchette a récolté trois plaqués solos, deux plaqués assistés et un sac du quart. Émile Allain a pour sa part connu un fort match sur les unités spéciales, en plus d’ajouter deux plaqués pour pertes et un sac du quart en défensive.

Dernière chance de voir les Condors à domicile

Les Condors retrouveront leur terrain le samedi 17 octobre à 19 h 30 pour leur dernier match à domicile de la saison régulière, face aux Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Ce match spécial présenté par GM sera également l’occasion de rendre hommage aux finissants des Condors football.

Sur le terrain, les Condors auront besoin de leur public pour les encourager. Ils invitent également la population à faire équipe pour Moisson Beauce en apportant des denrées alimentaires non périssables, qui seront recueillies sur place.

Les billets seront disponibles uniquement à l’entrée le soir du match au coût de 10 $ par adulte, 5 $ pour les étudiantes et étudiants, et gratuits pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Le public pourra également visiter la boutique Condors et découvrir les produits proposés au kiosque des mini-entreprises étudiantes du Cégep.

L’équipe complétera ensuite son calendrier le samedi 31 octobre, sur la route, face aux Islanders du Collège John Abbott.

Ailleurs en Division 2

Les Nomades du Collège Montmorency ont eu le dessus 24 à 19 sur les Nordiques du Collège Lionel-Groulx. Les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit ont vaincu les Faucons du Cégep de Lévis 35 à 16. Les Islanders du Collège John Abbott ont remporté leur duel 47 à 23 contre les Diablos du Cégep de Trois-Rivières, tandis que les Volontaires du Cégep de Sherbrooke ont défait le Noir et Or du Cégep de Valleyfield 18 à 15.