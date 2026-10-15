Face aux Estacades de Trois-Rivières
Une troisième période qui coule les Chevaliers de Lévis
Les Chevaliers attaquent la mi-octobre avec trois parties à l’étranger cette semaine, et le périple a commencé à Trois-Rivières pour affronter les Estacades.
Ces derniers ont eu le dessus à deux occasions cette saison face à la troupe de Pier-Luc Giguère. Guillaume Dumais obtient le départ pour les visiteurs.
Rapidement dans la partie, Lévis obtient une attaque à cinq, mais ne peut profiter de cette porte ouverte pour ouvrir la marque. Le jeu est partagé sur la glace olympique trifluvienne, mais c’est Lévis qui passe du temps dans la zone ennemie. Ce travail porte fruit et c’est Justin Henri, l'auteur du premier filet des Chevaliers; des mentions d’aide sont accordées à Malik Bouchard et Alexy Blanchette. Ce but des Chevaliers semble sonner la cloche pour les Estacades, alors qu’ils se font plus insistants en zone offensive.
Après avoir dirigé seulement 5 lancers sur le cerbère trifluvien au premier vingt, l’équipe de Chaudière-Appalaches devait attaquer plus souvent si elle voulait consolider son avance. Ce ne sont pas les avantages numériques qui allaient propulser Lévis, mais suite à un travail d’Alexy Blanchette dès la mise en jeu, Alexandre Paradis s’échappe et déjoue Malcolm Houde. Une avance doublée, mais pas au chapitre des lancers, avec 30 contre 14 en faveur des locaux après 40 minutes.
Les Estacades ont une puissante attaque cette saison et le troisième tiers en est la preuve : les protégés de Marc-André Bergeron répliquent deux fois avec les filets de Mavrick Ouellette et Émile Guévin pour niveler la marque. En fin de période, Justin Henri écope d’une pénalité et il n’en faut pas plus pour que les Estacades en ajoutent; c’est de nouveau Mavrik Ouellette qui fait payer Lévis. La descente se poursuit pour Lévis avec un quatrième et un cinquième but des représentants de la Mauricie : Alexis Turcotte et Logan Leclair portent la marque à 5-2.
Le prochain match aura lieu ce vendredi 16 octobre, alors que les Chevaliers seront en visite au Sportium de Sainte-Catherine pour y affronter les Riverains dès 19 h 30.
Les trois étoiles RDS:
- 1ʳᵉ étoile : Mavrick Ouellette (Estacades),
- 2ᵉ étoile : Alexis Turcotte (Estacades),
- 3ᵉ étoile : Émile Guévin (Estacades).
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