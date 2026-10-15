La Ligue régionale de hockey senior AA
Six matchs programmés en fin de semaine
La Ligue régionale de hockey senior AA présentera un programme complet, ce vendredi soir à 20 h 30, en plus d’un match ce dimanche après-midi.
Les deux équipes invaincues depuis le début de la saison, le Desjardins – Wild de Windsor et les Cobras de Princeville, seront mises à l’épreuve.
Les Windsorois (3-0) rendront visite au DLC à La Guadeloupe (3-1) qui ont trois victoires en quatre matchs, incluant deux gains par blanchissage le weekend dernier.
Les Cobras (3-0) seront les hôtes du Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (1-1) qui était en congé la semaine dernière.
Princeville joue de façon intense depuis le début de la saison et devra ne pas prendre le Maçonnerie Lauzière à la légère.
Les Constructions Côté de Louiseville (1-1-1) seront à East Angus pour affronter les Sharks Huppé Réfrigération du Haut-Saint-François (0-3).
La formation de la Mauricie est coriace depuis le début de cette saison tandis que les Sharks tenteront de signer un premier gain.
Le Sauro de Lac-Mégantic (1-2) et le Dynamik Service agricole de Coaticook (2-1) vont se donner rendez-vous au Centre récréatif Gérard-Couillard pour un premier affrontement depuis la finale du printemps dernier qui a été remportée par l’équipe méganticoise.
Enfin, le JB de Daveluyville (1-0-1), qui était en congé forcé la semaine dernière à la suite de l’annulation du match à Saint-Cyrille, recevra les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-4) qui tenteront de signer un premier gain cette saison.
Ces mêmes Nordik Blades seront les hôtes du Dynamik Service agricole de Coaticook ce dimanche dès 15 heures à l’aréna Connie-Dion.
Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey senior AA
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