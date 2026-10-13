Une victoire convaincante pour les Dragons football

En football, les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges recevaient les Vikings de l’école secondaire Les Etchemins, ce vendredi 9 octobre.

L’équipe locale a rapidement pris les devants et n’a jamais regardé derrière elle, signant une victoire convaincante de 27 à 3.

À l’attaque, le jeune quart-arrière Zachary Champagne a orchestré plusieurs belles séquences offensives qui ont permis aux Dragons de faire bouger les chaînes et de trouver la zone des buts à trois reprises par la voie des airs. Champagne a complété 13 de ses 19 passes pour des gains de 211 verges et trois passes de touché. Jayden Giguère St-Hilaire a été sa cible favorite au cours de la rencontre. Le receveur étoile a capté cinq passes pour des gains de 53 verges et deux touchés.

De son côté, Mathis Nadeau a contribué à l’effort offensif avec trois réceptions pour 42 verges et un touché. Il faut également souligner la contribution de Hubert Bergeron, qui a pris la relève au poste de quart-arrière en situation d’urgence à la suite d’une blessure de Zachary Champagne et de l’absence d’Alexis Roy. Bergeron a su maintenir un bon positionnement sur le terrain et aider les Dragons à conserver leur avance jusqu’à la fin du match.

Du côté défensif, les Dragons ont livré une solide performance en limitant les Vikings à seulement trois points. Les joueurs ont exercé une pression constante sur le quart-arrière adverse et réalisé plusieurs plaqués importants aux moments clés de la rencontre. Noa Tremblay s’est illustré en réalisant une interception et quatre plaqués. Noah Roy a encore une fois été très occupé, menant la charge défensive avec neuf plaqués, dont trois pour des pertes de terrain.

Enfin, Mathis Busque a connu un excellent match sur la ligne défensive. Il a terminé la rencontre avec trois plaqués, un sac du quart-arrière et un échappé provoqué, que ses coéquipiers ont ensuite recouvré.

Les Dragons disputeront leur dernier match de la saison régulière, ce vendredi 16 octobre, sur le terrain des Athlétiques de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette.

L’équipe dirigée par Carl Dallaire voudra conclure sa saison en force avec une victoire qui lui permettrait de maximiser ses chances de recevoir des matchs à domicile lors des séries éliminatoires. Un dernier rendez-vous important attend donc les Dragons, qui chercheront à poursuivre sur leur lancée.