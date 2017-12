Adam Russo est la première étoile de la semaine dans la LNAH

C’est sans surprise que le portier du Cool Fm, Adam Russo, a été nommé la première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Russo a fait face à un barrage de 70 tirs en deux rencontres et n’a accordé que quatre buts, tous lors du premier affrontement de la fin de semaine contre les Draveurs de Trois-Rivières. Le lendemain, il a blanchi la meilleure équipe de la Ligue, le Marquis de Jonquière.

Le cerbère a réalisé un pourcentage d’arrêt de ,943 et une moyenne de buts alloués de 2,00.

C’est la troisième fois de la saison qu’il reçoit cet honneur.

Les performances de Jonathan Laberge - avec cinq points en deux parties - ont aussi été prises en considération pour le choix des trois étoiles. Le numéro 79 du Cool Fm a inscrit deux buts et une passe au premier affrontement et deux mentions d’aide au second duel.